الوطنية لليونسكو تعلن 5 منح مخفضة بقيمة 50% (الأوراق)

جدة - نرمين السيد - استعرض الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، تقريرا حول إعلان معهد البحوث والدراسات العربية بالقاهرة التابع للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو) عن فتح باب التقدم لبرامج الدراسات العليا للعام 2022/ 2023 بالمعهد.





وأشار التقرير، إلى إعلان معهد البحوث والدراسات العربية عن تقديم 5 منح بتخفيض 50% من قيمة المصروفات المقررة بالمعهد، على أن يتم التقدم لها من خلال اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو.

وأفاد التقرير، بأنه يمكن التقدم لبرامج الدبلوم أو الماجستير أو الدكتوراه فى التخصصات التالية: (الإعلام، العلوم السياسية، الاقتصاد، القانون، التربية، اللغة العربية، التاريخ، الاجتماع، التراث والمخطوطات، إدارة الأعمال فى الدبلوم والماجستير فقط). وأضاف التقرير، أنه على الراغبين فى التقدم لهذه المنح إرسال طلب مقدم للجنة الوطنية لليونسكو، موضحًا به التخصص المراد الدراسة فيه، وكذا صورة من بطاقة الرقم القومى، والشهادة الجامعية، وصور من الشهادات الدراسية الأخرى (إن وجدت) وذلك قبل موعد غايته 20 سبتمبر 2022 على البريد الإلكترونى التالى:

[email protected] - [email protected] أو إرسالها على العنوان التالى: مدينة 6 أكتوبر، التوسعات الشمالية خلف نادى الصيد، مبنى اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، حتى يتسنى للجنة الوطنية اتخاذ الإجراءات اللازمة.

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