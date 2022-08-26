صحة دمياط: الكشف الطبى على 1557 حالة بفارسكور ضمن حياة كريمة

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزاره الصحة بدمياط، إن المديرية نظمت قافلة طية مجانية لقرية كرم ورزوق بفارسكور أسفرت عن توقيع الكشف والعلاج على 1557 حالة وصرف العلاج بالمجان ضمن حياة كريمة.





وأوضح وكيل وزارة الصحة - فى بيان - أن القافلة قدمت كافة الخدمات العلاجية للمترددين بالمجان، حيث تأتى القافلة ضمن خطة شهر أغسطس وذلك برعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط. وأشار إلى أن القافلة ضمت عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعمل وصيدلية لصرف الأدوية بالمجان، فضلا عن تحويل 44 حالة لتلقى العلاج اللازم بالمستشفيات وكذا استصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لحالتين، مؤكدا على الوصول بالخدمات الطبية لجميع الأهالى بكافة المناطق المحرومة من الخدمات.

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