«عمال مصر»: الحكومة جادة فى سعيها لتوفير حياة كريمة للمواطنين

جدة - نرمين السيد - أشاد نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس النقابة العامة للصناعات الغذائية، عضو مجلس الشيوخ، خالد عيش، بإعلان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، فى مؤتمر صحفى أمس الخميس، بالعلمين، بدء التطبيق الفعلى للحزمة الاستثنائية للحماية الاجتماعية التى وجه بها الرئيس، اعتبارا من مطلع شهر سبتمبر المقبل.





وأكد عيش -فى تصريحات صحفية، اليوم الجمعة- أن الإعلان عن موعد التنفيذ، يؤكد جدية الدولة المصرية نحو توفير حياة كريمة لمواطنيها فى إطار الجمهورية الجديدة التى أرسى قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وقال: "عمال مصر يثمنون اتفاق الوزراء، فى اجتماع الحكومة، بحضور عدد من المختصين بهذا الملف"، لافتا إلى أن بدء الخطوات التنفيذية جاء بعد إنهاء كافة الترتيبات والجوانب اللوجستية المطلوبة لبدء التنفيذ، وهو ما يؤكد حرص الدولة على التنفيذ بالأقوال لا بالأفعال.

وأوضح عيش أن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة تشمل زيادة 100 جنيه على البطاقات التموينية لـ8 ملايين و110 آلاف بطاقة، تضم نحو 9.1 مليون أسرة، يستفيد منها أكثر من 37 مليون مواطن، وسيستفيد منها المواطن من خلال صرف عدد من السلع التى حددتها وزارة التموين.

وأثنى فى هذا الإطار على جاهزية البيانات الخاصة بالبطاقات التموينية لبدء تنفيذ الحزمة مطلع شهر سبتمبر المقبل، إضافة إلى الاستعدادات الجارية لزيادة الأسر المستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة".

وثمَّن أيضا دور التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى الذى سيوفر الدعم الغذائى لـ 180 ألف أسرة، بقيمة تعادل الدعم النقدى الذى يحصل عليه الأسر المضافة حسب تصريحات رئيس الوزراء.