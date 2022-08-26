وزير النقل يتابع تنفيذ الخط الأول لمشروع القطار السريع (صور)

جدة - نرمين السيد - أجرى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، يرافقه رئيس وقيادات هيئة الأنفاق، وقيادات الهيئة العامة للطرق والكبارى جولة تفقدية للخط الأول من مشروع القطار السريع (العين السخنة – العلمين - مرسى مطروح - الفيوم) وذلك فى المسافة من الإسكندرية حتى فوكه بطول 200 كم.





وتفقد الوزير أعمال تنفيذ المشروع فى المسافة من محطة الإسكندرية وحتى محطة فوكه، وتابع أعمال تنفيذ الجسور الترابية والمحطات وأعمال إنشاء عدد من كبارى المسار وكبارى تقاطاعات القطار الكهربائى السريع مع الطرق الرئيسية.

كما تفقد "محطة الحمام" بعد محطة برج العرب بحوالى 25 كم، وهى محطة إقليمية تخدم مدينة الحمام، وعدد من القرى بالساحل الشمالى، وتتميز بقربها من الطريق الساحلى الدولى، وكذلك "محطة العلمين" وهى محطة للقطار السريع، تخدم مدينة العلمين الجديدة والحركة السياحية بها والساحل الشمالى الغربى، إضافة إلى حركة نقل البضائع من وإلى ميناء العلمين

إلى ذلك، تفقد الوزير الأعمال الجارية فى محطات سيدى عبد الرحمن، والضبعة، وأسوان، والتى تمتد على الطريق الساحلى الدولى، وتابع أعمال تنفيذ جسر السكة وعدد من كبارى تقطاعات القطار الكهربائى السريع مع الطرق الرئيسية، ووجه بتنفيذ كافة الأعمال وفقا لقياسات الجودة العالية والعمل على مدار الساعة للانتهاء من المشروع وفقاً للموعد المخطط خاصة مع أهمية المشروع الذى يعتبر بداية لمنظومة شبكة القطارات الكهربائية السريعة التى يتم تنفيذها والتى ستمثل نقلة حضارية جديدة فى وسائل المواصلات فى مصر.

وأكد وزير النقل أن كافة الأعمال المدنية والإنشاءات تتم بواسطة شركات مصرية متخصصة فى هذه المجالات، بالإضافة إلى الأعمال الصناعية على الطرق المتقاطعة مع مسار القطار، تحت إشراف الاستشارى العام للمشروع "سيسترا" الفرنسى.

جدير بالذكر شبكة القطارات الكهربائية السريعة الجارى إنشائها مكونة من 3 خطوط تغطى أنحاء الجمهورية بإجمالى أطوال تصل إلى 2000 كم ويبلغ طول الخط الأول العين السخنة العلمين مطروح الفيوم 660 كم، وتبلغ السرعة التصميمية لقطارات المشروع 250 كم /ساعة، والسرعة التشغيلية للقطارات 230 كم/الساعة، وسرعة تشغيل القطارات الكهربائية الإقليمية 160 كم/الساعة، وسرعة تشغيل جرارات البضائع الكهربائية 120 كم /ساعة، ويشتمل المشروع على 22 محطة، منها 10 محطات للقطار السريع، و12 محطة إقليمية.

وسيساهم مشروع القطار السريع فى توفير فرص عمل وتقليل الازدحام المرورى وتحقيق مستويات أمان أعلى للركاب وتأثير أفضل على البيئة ويساعد على التنمية الاقتصادية، إضافة إلى تخفيض واختصار زمن الرحلات بين المحافظات لأكثر من نصف الوقت، الذى يستغرقه المواطن حاليا سواء عبر شبكة القطارات القديمة أو عبر الطرق الحالية الرابطة بين المحافظات.