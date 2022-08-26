حياة كريمة.. خدمات وتطوير فى قرى الغربية (إنفوجراف)

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جدة - نرمين السيد - وأوضحت المحافظة، أن المرحلة الأولى من مشروعات حياة كريمة فى المحافظة، بتكلفة تتخطى 4 مليارات جنيه، حيث كانت القرى تعانى لسنوات من نقص الخدمات العامة، وتم الانتهاء من أكثر من 90% من المشروعات الخدمية.
كما عملت المحافظة على إنشاء وتشطيب مشروعات المجمع الخدمى والزراعى، حيث تضم المجمعات الخدمات العامة التى يحتاج إليها المواطن، كما تم إقامة نقطة الإسعاف الجديدة والمطافى وتطوير مراكز الشباب.
ودشن الرئيس عبد الفتاح السيسى، المبادرة الرئاسية حياة كريمة فى بداية عام 2019 وتحول إلى مشروع قومى فى بداية عام 2021، حيث يتم تنفيذ 1000 مشروع داخل (54) قرية و(88) تابع بتكلفة إجمالية 4 مليارات جنيه.
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