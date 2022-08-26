وزير الرى: مشروع الحمام مثال للإدارة الرشيدة.. وإعادة تدوير كل قطرة مياه

جدة - نرمين السيد - وتفقد الدكتور سويلم، محطة 1 على المسار الناقل لمياه الصرف الزراعى بغرب الدلتا لمحطة معالجة المياه بالحمام والواقعة على مصرف العموم بمنطقة جنوب الضبعة، بقدرة رفع 9 متر وبنسبة إنجاز حاليا تصل إلى 39% ، حيث تم الانتهاء من حوض الطرد ، وجار العمل فى حوض المص وعنبر الطلمبات وتحويلة مصرف العموم أمام المحطة.

وعقد الدكتور سويلم اجتماعاً مع مهندسى وفنى الوزارة العاملين بالمشروع، وممثلى الشركات المنفذة ، واستشارى المشروع، لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروع المسار الناقل.

وأثنى الدكتور سويلم على المجهودات الكبيرة المبذولة من جميع العاملين بالمشروع، حيث وجه بصرف مكافأة لمهندسى وفنيى الوزارة العاملين بالمشروع تشجيعا لهم على بذل المزيد من الجهد.

وصرح الدكتور سويلم، بأنه تم تنفيذ حوالى 38.50% من أعمال مشروع المسار الناقل لمياه الصرف الزراعى بغرب الدلتا لمحطة معالجة المياه بالحمام، حيث تم الانتهاء من تنفيذ محطات الرفع بنسب تتراوح بين (39 – 50) % من المستهدف، ونهو مسار القناة المفتوحة بنسبة تنفيذ 32 %، ونهو مسار المواسير بنسبة 52 % ، مشيراً إلى أن هذا المسار يمتد بطول 114 كيلومتر (عبارة عن مسار مكشوف بطول 92 كم ومسار مواسير بطول 22 كم) وصولاً إلى محطة المعالجة الجارى إنشاؤها حالياً بطاقة 7.50 مليون م3/ يوم.

وتابع: تعد أكبر محطة لمعالجة المياه بالعالم، بالإضافة لإعادة تأهيل مجارى مائية قائمة بطول 60 كيلومتر وإنشاء عدد (15) محطة رفع.

وأوضح أن هذا المشروع يهدف لاستصلاح مساحات جديدة من الأراضى الزراعية بمنطقة غرب الدلتا اعتماداً على مياه الصرف الزراعى المعالجة، وأن هذا المشروع يُعد مثالاً للإدارة الرشيدة للمياه فى مصر وإعادة تدوير كل قطرة مياه عدة مرات، كما أن هذا المشروع يُعد نموذجاً لمشروعات التنمية الشاملة التى توفر الآلاف من فرص العمل للمهندسين والفنيين والعمال.