قطع الكهرباء عن 20 قرية وتوابعها بكفر الشيخ

جدة - نرمين السيد - وذلك بمراكز كفر الشيخ ومطوبس الحامول ودسوق والرياض، وبيلا، وسيدى سالم، وفوه، لأعمال الصيانة، من الساعة التاسعة والربع صباحا حتى الساعة الثانية بعد ظهر الغد حيث يتأثر بعملية الفصل 20 قرية وموقعا.

وأوضحت الشركة - فى بيان لها اليوم - أنه سيتم فصل التيار الكهربائى عن "مغذى منشأة الصفا، ويتأثر بعملية الفصل قرية منشأة الصف وتوابعها، وفصل التيار الكهربائى عن مغذى المدينة بدسوق، وتتأثر بعملية الفصل قرية البحرى وأم يوسف والحيطة، وفصل التيار الكهربائى عن مغذى دمرو 1 بسيدى سالم، وعن مغذى ابشان ببيلا ، كما تتأثر بعملية الفصل قرية ابشان وتوابعها".

كما سيتم فصل التيار الكهربائى عن مغذى قبريط بفوه، وقرية قبريط وتوابعها، وعن مغذى السعادة ومعدية رشيد بمطوبس، وقمسيون شرق وغرب، والبصرات والملاوح، وفصل التيار الكهربائى عن مغذى الرياض 3، ومحطة مياه بحر بصبص، ومحطة مياه سد خليل، ومجلس قروى الرصيف، والضبعة وتوابعها".

وأشارت إلى أنه سيتم فصل التيار عن مغذى شعلان الجديد شرق بلطيم، وقرى العياشات والزهراء، وعن مغذى السنترال بدسوق، ومنطقة السنترال والكنيسة ونصف شارع سعد وشارع الجيش، وعن مغذى رى 2 بالحفير بالحامول، وقرى الخاشعة و61 و58 و59 و60 و63، ومغذى صندلا بكفر الشيخ، وقرية صندلا وتوابعها.