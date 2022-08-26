نشاط الرئيس فى أسبوع.. قمة عربية بالعلمين الجديدة ومتابعة الأداء المالى

جدة - نرمين السيد - وفى مطلع الأسبوع، اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، والعقيد طيار بهاء الدين الغنام مدير مشروع "مستقبل مصر".

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذى لمشروعات استصلاح الأراضى على مستوى الجمهورية، خاصةً فى إطار الدلتا الجديدة وشرق العوينات وتوشكى وصعيد مصر.

واطلع الرئيس على تطورات المراحل الحالية والمستقبلية لمشروع "مستقبل مصر" فى إطار "الدلتا الجديدة"، فضلاً عن تفاصيل سير العمل بمكونات المشروع من طرق ومحاور وآبار مياه ومحطات معالجة المياه وشبكة تغذية الكهرباء من خلال محطات كهرباء الدلتا الجديدة.

إلى ذلك، استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمطار العلمين صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة، الذى يحل ضيفاً عزيزاً على مصر.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن لقاء الزعيمين تناول تبادل الرؤى ووجهات النظر تجاه القضايا الدولية والأمن الإقليمى والأوضاع الراهنة بالمنطقة العربية، حيث تم التاكيد على أهمية تعزيز العمل العربى المشترك ووحدة الصف العربى فى مواجهة التحديات التى تشهدها المنطقة العربية ومن أجل توحيد جميع الجهود الرامية إلى التوصل إلى حلول دائمة للأزمات فى دول المنطقة تسهم فى إرساء دعائم الأمن والاستقرار فيها وتحقيق الاستقرار والسلام لشعوبها.

كما اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة السياسات المالية وتطور مؤشرات الأداء المالى للدولة.

وقد تم فى هذا الإطار عرض الأداء الخاص بالعام المالى 2021-2022، والذى أكدت محصلته قدرة الدولة المصرية على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية الدولية واستيعاب الصدمات، مما رسخ الانطباع الإيجابى عن مرونة وصلابة الاقتصاد المصرى لدى المؤسسات المالية الدولية، حيث استطاعت وزارة المالية تحقيق نتائج إيجابية جعلت مصر من ضمن عدد محدود من الدول على مستوى العالم التى حققت فائضاً أولياً بلغ نسبته 1,3% من الناتج المحلى، فى حين أن معظم الدول الناشئة حققت فى المقابل عجزاً أولياً بلغ معدله 4,7%.

كما استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمطار العلمين وبحضور الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الامارات، كلاً من جلالة الملك عبد الله الثانى بن الحسين، ملك الأردن، وجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، وفخامة السيد مصطفى الكاظمى، رئيس الوزراء العراقى.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس رحب بزيارة ضيوف مصر الكرام فى لقاء أخوى خاص، معرباً عن التقدير والمودة التى تكنها مصر قيادةً وشعباً للأواصر التاريخية الوثيقة التى تجمعها باشقائها من الدول العربية.

وأضاف المتحدث الرسمى أن اللقاء شهد تبادل وجهات النظر بين الزعماء بشأن تعزيز مختلف جوانب العلاقات الثنائية والاستغلال الأمثل لجميع المجالات المتاحة لتعزيز التعاون بينهم.

كما تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى ـ خلال الأسبوع الماضى ـ وضيوف مصر الكرام مدينة العلمين الجديدة ومنتجع ريجال هايتس ومرافقه السياحية.

إلى ذلك، استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى قصر الرئاسة بمدينة العلمين الجديدة ضيوف مصر الكرام، الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين، والملك عبد الله الثانى بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة.

وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن لقاء العلمين الخاص تناول العلاقات الأخوية ومختلف جوانب التعاون المشترك على مختلف الأصعدة، كما استعرض القادة خلال لقائهم الأخوى عدداً من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية وتبادلوا وجهات النظر والرؤى بشأنها.

وشمل نشاط الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال الأسبوع الماضى، عقد اجتماع مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتور هانى سويلم وزير الرى والموارد المائية، واللواء أ.ح وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، واللواء طبيب بيطرى إسلام عطية عبد الحميد رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للثروة السمكية، والمهندس عمرو عبد الوهاب رئيس مجلس إدارة شركة تنمية الريف المصرى، واللواء الحسين فرحات المدير التنفيذى لجهاز حماية وتنمية البحيرات للثروة السمكية.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض جهود تطوير وتطهير البحيرات الطبيعية على مستوى الجمهورية، خاصةً بحيرتى المنزلة وناصر.

وقد اطلع الرئيس فى هذا الإطار على مستجدات تطوير وتطهير بحيرة المنزلة التى تعد أكبر وأهم البحيرات الطبيعية فى مصر، وذلك استمراراً لجهود الدولة ذات الصلة، حيث شهدت البحيرة تغييراً كلياً ونقلةً نوعية بعد إزالة التعديات والمزارع غير المرخصة عليها وتعميق البحيرة وتطهيرها وإزالة والرواسب والحشائش وتطوير البواغيز التى تصل البحيرة بالبحر المتوسط باستخدام أحدث الكراكات العملاقة، ووقف تدفق مياه الصرف اليها من خلال تنفيذ محطات معالجة ثلاثية، فضلاً عن إنشاء طريق دائرى حول البحيرة لحمايتها وضمان سلاسة النفاذ إليها وتسهيل حركة النقل والتجارة والأفراد، وهى الجهود التى أدت إلى استعادة الحالة الطبيعية والتوازن البيئى للبحيرة وزيادة مساحتها الكلية إلى 250 ألف فدان تحتوى على مياه نقية ساعدت على الإنتاج السنوى من الأسماك الفاخرة بها كماً ونوعاً.

كما استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، الفريق أول توت جلواك مستشار رئيس جمهورية جنوب السودان للشئون الأمنية، وذلك بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، وبمشاركة دينا ألوركول وزير شئون شرق إفريقيا، وجابريال شانجسونج وزير التعليم العالى، وستيفن كوال وزير بناء السلام، ورمضان محمد عبدالله مقرر مستشارية الأمن القومى بجنوب السودان.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الفريق أول "توت جلواك" سلم الرئيس رسالة من أخيه رئيس جمهورية جنوب السودان "سلفا كير"، متضمنةً استعراض تطورات الأوضاع السياسية والموقف الحالى بشأن مسيرة عملية السلام فى جمهورية جنوب السودان، بالاضافة الى بعض موضوعات العلاقات الثنائية.

من جانبه؛ رحب الرئيس بالضيف الكريم، طالباً نقل تحياته إلى أخيه الرئيس سلفا كير، ومؤكداً حرص مصر على ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار فى جمهورية جنوب السودان الشقيقة، كعامل حاسم وكركيزة أساسية تضمن تحقيق النجاح واستدامته وتفتح آفاق التعاون لتحقيق التنمية بمختلف أركانها.

خلال الأسبوع الماضى أيضا، تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء البريطانى "بوريس جونسون".

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال تناول مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين وتبادل الرؤى بشأن عدد من القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصة التعاون فى ملف تغير المناخ فى ضوء انعقاد القمة العالمية القادمة للمناخ بشرم الشيخ فى نوفمبر المقبل.

وأشاد الرئيس بجهود رئيس الوزراء البريطانى خلال فترة ولايته لإحداث تطور ملموس فى مجمل العلاقات الثنائية بين مصر وبريطانيا فى كافة المجالات، مؤكداً تطلع مصر لاستمرار الجهود المشتركة فى دعم التعاون الثنائى خلال الفترة المقبلة.