«نظافة القاهرة»: 10 آلاف جنيه غرامة على السيارات التى تلقى القمامة بالشوارع

جدة - نرمين السيد - وأضاف الشرشابى، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مانشيت"، الذى يعرض على قناة cbc، ويقدمه الإعلامى جابر القرموطى، أنه هناك 10 آلاف جنيه غرامة والقبض الفورى على السيارات التى تلقى القمامة ومخلفات البناء فى الشوارع.
وأشار إلى أنه تم تغيير زى عمال النظافة لتجنب استخدام الزى القديم فى التسول والقبض على متسول فى روكسى بواسطة محافظ القاهرة
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