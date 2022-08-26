تموين الإسكندرية: 467 محلا مشاركة فى التصفية الموسمية الصيفية

جدة - نرمين السيد - وقالت المديرية - فى بيان صحفي، إن المديرية بقيادة المحاسب محمد سعد الله وكيل الوزارة وأجهزتها المعنية تتابع باهتمام فعاليات التصفية الموسمية. وأشارت إلى أن إدارة التجارة الداخلية برئاسة أحمد عبد الحميد القائم بأعمال مدير التجارة الداخلية شنت حملات أسفرت عن تحرير 42 محضرا، شملت إقامة أوكازيون بدون تصريح لمحلات أنشطة مختلفة، وإقامة اوكازيون وهمى، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذه المخالفات للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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