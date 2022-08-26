تشجيعا للتعليم الفنى.. مؤتمر لربط التعليم بسوق العمل

جدة - نرمين السيد - أقامت مدرسة عثمان أحمد عثمان الإعدادية بنات التابعة لإدارة العمرانية التعليمية بمحافظة الجيزة مؤتمرا لإعداد الشباب لمتطلبات سوق العمل من خلال مشروع دعم التشغيل، وذلك فى إطار التوأمة بين التعليم الفنى والتعليم العام وتشجيعا للدراسة بالتعليم الفنى





حضر المؤتمر الدكتورة راندا شاهين رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، وأقيم المؤتمر تحت إشراف أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة وسمية الخطيب وكيل المديرية. كما حضر المؤتمر الدكتورة ماجدة مصطفى موجه عام التربية الاجتماعية وعلى الشرقاوى المكلف بعمل مدير إدارة العمرانية التعليمية ومحمد عبد الله الامين العام لنقابة المعلمين وريهام العزبى مدير مشروع التشغيل التابع للوكالة الألمانية للتعاون الدولى ولبنى عبد العزيز مدير التعليم الاعدادى بادارة العمرانية. جرت أحداث المؤتمر فى مدرسة عثمان أحمد عثمان الإعدادية بنات وكان فى استقبال الضيوف هدى محمد عبد العال مدير المدرسة التى بذلت جهدا كبيرا فى التجهيز للمؤتمر مما ساهم فى نجاحه وحظيت بتقدير كل الحضور والإشادة بالمؤتمر والتنظيم. و حضر المؤتمر أخصائيات التربية الاجتماعية ومعلمو التعليم الفنى وطلبة مدرسة عثمان أحمد عثمان بنات ومدرسة هشام رفعت الحسينى الإعدادية بنين. وأشاد الحضور بالمؤتمر وفاعلياته والاستفادة الكبيرة التى خرجوا بها من المؤتمر الذى يفتح آفاقا جديدة فى طريق ربط التعليم بسوق العمل وتشغيل الشباب وترغيبهم فى الإقبال على التعليم الفنى.

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