الأرصاد تحذر من طقس شديد الحرارة اليوم على هذه المناطق

جدة - نرمين السيد - وأضافت أن السواحل الشمالية ستكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد نهارا مائل للحرارة رطب ليلا على القاهرة الكبرى. كما يوجد نشاط رياح على فترات متقطعة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

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