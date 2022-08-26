التموين تكشف معايير اختيار الأسر المستفيدة من المنحة الإضافية (فيديو)

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامى جابر القرموطى ببرنامج "مانشيت" الذى يذاع على قناة cbc: "الفئات المستهدفة، هم الفئات الأكثر احتياجا، ممن يحصلون على معاش ضمان، ومعاش تكافل وكرامة ومعاش حكومى أقل من 2500 جنيه وحد أقصى 2700 جنيه، وعددهم الفعلى 8 مليون بطاقة و36 مليون مستفيد، وهى نسبة تتخطى الـ 50% من إجمالى المستفيدين من بطاقات التموين".
وقال: "الدعم الإضافى بواقع 100 جنيه على الدعم الأساسى لمدة 6 أشهر للبطاقة التى بها أسرة واحدة، و200 جنيه للبطاقة التى بها أسرتين، وسيصل رسالة نصية إلى الأشخاص المستحقين، وهو دعم سلعى وليس دعم نقضي، يحصل به المواطن على سلع".
وتابع: "هناك 4 سلع جديدة سيتم إضافتها على بطاقات التموين بداية من شهر سبتمبر المقبل، ليصل إجمالى السلع التموينية المصروفة على بطاقة التموين لـ 30 سلعة".
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