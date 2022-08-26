التموين تكشف معايير اختيار الأسر المستفيدة من المنحة الإضافية (فيديو)

جدة - نرمين السيد - أكد محمد سعد الله وكيل وزارة التموين فى الإسكندرية، أنه تم تحديد الفئات المستحقة للدعم الإضافى الذى أعلنت عنه وزارة التموين والمقرر له مطلع شهر سبتمبر وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.





وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامى جابر القرموطى ببرنامج "مانشيت" الذى يذاع على قناة cbc: "الفئات المستهدفة، هم الفئات الأكثر احتياجا، ممن يحصلون على معاش ضمان، ومعاش تكافل وكرامة ومعاش حكومى أقل من 2500 جنيه وحد أقصى 2700 جنيه، وعددهم الفعلى 8 مليون بطاقة و36 مليون مستفيد، وهى نسبة تتخطى الـ 50% من إجمالى المستفيدين من بطاقات التموين".

وقال: "الدعم الإضافى بواقع 100 جنيه على الدعم الأساسى لمدة 6 أشهر للبطاقة التى بها أسرة واحدة، و200 جنيه للبطاقة التى بها أسرتين، وسيصل رسالة نصية إلى الأشخاص المستحقين، وهو دعم سلعى وليس دعم نقضي، يحصل به المواطن على سلع".

وتابع: "هناك 4 سلع جديدة سيتم إضافتها على بطاقات التموين بداية من شهر سبتمبر المقبل، ليصل إجمالى السلع التموينية المصروفة على بطاقة التموين لـ 30 سلعة".