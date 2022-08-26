رئيس الرعاية الصحية يتابع آخر تطورات مشروع حصر واستدامة الأصول الطبية

جدة - نرمين السيد - أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن حصر 147.378 ألف أصل طبى وغير طبى تابع للهيئة بمحافظات بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، باعتبارهم المحافظات الثلاث الأول لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، وذلك ضمن المنظومة الذكية لإدارة وصيانة الأصول، التى استحدثتها الهيئة للحفاظ على المال العام واستثمارات الدولة.





جاء ذلك خلال الاجتماع الذى ترأسه الدكتور أحمد السبكى، رئيس هيئة الرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل بالمحافظات، لمتابعة مشروع حصر واستدامة الأصول التابعة للهيئة بالمحافظات، والذى يسمح بإدارة هذه الأصول واستثمارها والاستفادة منها على الوجه الأمثل، ويضمن استدامة هذه الأصول بأعلى كفاءة ممكنة تؤهلها لتقديم الخدمة الطبية للمواطنين.

وقال الدكتور أحمد السبكى، إن تفعيل المنظومة الذكية لحصر واستدامة أصول هيئة الرعاية الصحية يعزز الحفاظ على استثمارات الدولة و يضمن كفاءة التشغيل طوال العمر الافتراضى، وذلك فى إطار من الحوكمة، كما تضمن متابعة الصيانة الدورية الذكية لكافة الأصول سواء الطبية أو غير الطبية، فيما يتم ربطها بمنظومة تقارير ذكية لتسعير كل الأصول الطبية وغير الطبية داخل الهيئة من خلال الحلول التكنولوجية والرقمنة الخاصة بالشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة.

وأشار رئيس هيئة الرعاية الصحية، إلى أنه من خلال تلك المنظومة يتم تتبع الأصل الطبى وغير الطبى الذى تم تكويده بعد استلامه، سواء فى حالات النقل أو الإحلال أو أى من الإجراءات المختلفة التى تتم للأصل، وذلك فى إطار من المتابعة الدورية وبما يضمن التحكم فى الأصل بشكل عام وحال الطوارئ بشكل خاص، مؤكدا أن حصر كافة الأصول يتم من خلال نظم رقمية ذكية لا ورقية.

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور مؤمن العشماوى، مدير عام الإدارة الاستراتيجية والمشرف العام على المشروعات الاستراتيجية، ورئيس لجنة لحصر واستدامة الأصول الطبية وغير الطبية التابعة لهيئة الرعاية الصحية موقف مشروع حصر واستدامة الأصول، لافتا إلى الانتهاء من حصر وتكويد 100% من الأصول الطبية وغير الطبية، بمحافظة الإسماعيلية، من خلال تطبيق خاصية التعريف والتتبع الذكى QR code، والبالغ عددها 48.115 ألف أصل طبى وغير طبى، مشيرًا إلى تفعيل منظومة الأصول الذكية بالإسماعيلية كنموذج أولى واسترشادى لباقى محافظات منظومة التأمين الصحى الشامل، فيما تم حصر أكثر من 41.299 ألف أصل طبى وغير طبى بمحافظة الأقصر، و38.973 ألف أصل طبى بمحافظة بورسعيد، حتى الآن، واستكمل: نستهدف استكمال عملية التكويد بخاصية qr code بباقى محافظات التأمين الصحى الشامل، مؤكدا أن المنظومة الذكية لحصر الأصول تضمن الاستخدام الأمثل للأصول.

وأضاف الدكتور جمال رطبة، المستشار المالى والمشرف العام على الإدارة العامة للشؤون المالية بالهيئة، أن أعمال جرد وحصر الأصول وأعمال الصيانة وميكنتها وتثمين أصول هيئة الرعاية الصحية سواء الأصول الطبية أو غير الطبية بقيم حقيقية، يضمن الاستدامة المالية من خلال منظومة رقمية مميكنة بما يضمن استدامة الحفاظ على المال العام، مشيرا إلى أن تفعيل المنظومة الذكية والتقارير المالية الذكية يساهم فى ضبط الحوكمة المالية والحفاظ على استثمارات الدولة.

وتابع: "المنظومة الذكية لإدارة الأصول، تعتمد على نظام التكاليف الذكية والتى تختص بتقديم الخدمة الصحية بأعلى جودة وأقل تكلفة، وذلك من خلال إجراءات وأساليب توضع لضمان سير العمل، وحماية الأصول، والمحافظة على القدرة النقدية والمحاسبية وفق المعايير والنظم الصحيحة، مشيرا أن عملية تكويد الأصول بطريقة محاسبية صحيحة تساهم فى حساب قيم الإهلاك للأصول التى يتم استهلاكها بمرور الوقت بما يؤدى لانخفاض قيمتها".