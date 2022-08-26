جدة - نرمين السيد - كرم اليوم الخميس، القمص أبرام إميل وكيل قداسة البابا بالإسكندرية، عددا من أبناء العاملين بالبطريركية الناجحين بالثانوية العامة، حيث قدم القمص أبرام التهنئة لهم جميعا وحثهم على التقديم للكليات التى يحبونها وتحدث معهم عن عوامل النجاح المتكاملة روحيا وعلميا ونفسيا وتمنى لهم النجاح فى حياتهم القادمة وقدم لهم الهدايا وتم أخذ صور تذكارية مع الجميع.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بطريركية الإسكندرية تكرم أبناء العاملين الناجحين بالثانوية العامة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.