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بطريركية الإسكندرية تكرم أبناء العاملين الناجحين بالثانوية العامة

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مينا أشرف 2022-08-25 23:00 0 تبليغ

جدة - نرمين السيد - كرم اليوم الخميس، القمص أبرام إميل وكيل قداسة البابا بالإسكندرية، عددا من أبناء العاملين بالبطريركية الناجحين بالثانوية العامة، حيث قدم القمص أبرام التهنئة لهم جميعا وحثهم على التقديم للكليات التى يحبونها وتحدث معهم عن عوامل النجاح المتكاملة روحيا وعلميا ونفسيا وتمنى لهم النجاح فى حياتهم القادمة وقدم لهم الهدايا وتم أخذ صور تذكارية مع الجميع.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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