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أعمال تعديل خطوط.. "تاون جاس" لسكان شارع أحمد عرابى والسودان: لا تنزعجوا من رائحة الغاز

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احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 25 أغسطس 2022 11:24 مساءً - أعلنت الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعى للمدن "تاون جاس" إحدى شركات قطاع البترول، أنه سيتم القيام بأعمال تعديل بخطوط الغاز محور 26 يوليو  شارع أحمد عرابى وشارع السودان، وذلك يوم السبت المقبل بدءا من الساعة العاشرة مساء.

 

وتهيب الشركة بالعملاء عدم الانزعاج عند الشعور بوجود رائحة الغاز، وتؤكد الشركة أن هذه الأعمال ستتم بأعلى معايير الجودة والسلامة لضمان أمان العملاء وبناء عليه فقد وجب التنويه لطمأنة العملاء وأنه لن يتم قطع الغاز عن العملاء.

 

وفى حالة وجود أى استفسار، يرجى اتصال بطوارئ الشركة من خلال التليفون الأرضى وعلى مدار الـ 24 ساعة على الرقم المختصر.

 

 

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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