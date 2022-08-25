بروتوكول التضامن.. التحالف الوطنى: دعم 600 ألف أسرة من خلال تمويل ذاتى كامل

جدة - نرمين السيد - وقالت الدكتورة نهى طلعت، أمين سر التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى: إن توقيع بروتوكول التعاون بين التحالف ووزارة التضامن الاجتماعى يستهدف تنسيق بدء تنفيذ إجراءات الحماية الاجتماعية الاستثنائية، التى وجه بها رئيس الجمهورية، حيث سيقدم التحالف الدعم لـ 600 ألف أسرة شهريا.

وأضافت أن الدعم سيكون من خلال تمويل ذاتى كامل من ميزانيات المؤسسات الأعضاء بالتحالف، مؤكدة الالتزام بأقصى ضوابط الحوكمة فى تنفيذ كل خطط التحالف فى هذا الشأن؛ بدءا من اختيار الأسر المستحقة، وتنظيم آليات محكمة للتنفيذ، انتهاء برصد التحسن الذى يطرأ فى أحوال المواطنين عن طريق آليات تقييم ومتابعة دقيقة من الجمعيات والمتطوعين، وذلك من خلال قاعدة البيانات الاستثنائية للتحالف والتى يتم تحديثها بشكل دورى من خلال متطوعى الرصد الميدانى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" الذين تجاوز عددهم الـ 50 ألف متطوع جنبا إلى جنب مع متطوعى أعضاء التحالف وكذلك الجمعيات القاعدية.

كما أكدت الدكتورة نهى طلعت، فى الوقت نفسه، استمرار جميع خطط عمل مؤسسات التحالف فى إطارها المعتاد لتقديم مختلف أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية وتوفير فرص التمكين الاقتصادى وتحقيق الأمن الغذائى لأكبر قطاع من المواطنين المستهدفين.

ووقع بروتوكول التعاون كل من السيدة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، والدكتورة نهى طلعت عبد القوى، أمين سر التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة،و الدكتور محمد معيط، وزير المالية.

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعى: يأتى توقيع بروتوكول التعاون مع التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى اليوم، انطلاقا من إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، أن يكون عام 2022 عاما للمجتمع المدنى؛ إيمانا بقدراته وامكانياته التى يوظفها بالشراكة مع الجهات الحكومية لخدمة المجتمع بجميع فئاته.

وأضافت الوزيرة أن البروتوكول يأتى أيضا من منطلق الإيمان بمبادئ العدالة الاجتماعية التى اتخذتها الدولة المصرية منهجا منذ مطلع عام 2015، ودعما لرسالة وميثاق التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى لتعزيز الشراكة مع جمعيات ومؤسسات العمل الأهلى لتحقيق المساهمة الفاعلة فى تنمية المجتمعات المحلية فى مختلف مجالات التنمية.

وفيما يتعلق بأهداف البروتوكول، فهو يهدف إلى تنسيق جهود وزارة التضامن الاجتماعى والتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى؛ لتنفيذ تكليفات السيد رئيس الجمهورية، بشأن توفير الحزمة الاجتماعية الجديدة لدعم الأسر الأولى بالرعاية فى إطار تشاركى يحقق المنفعة العامة، كما يعزز جهود الدولة فى إنفاذ سياساتها واستراتيجياتها الوطنية بشأن كفالة حقوق الإنسان، فضلا عن توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، والسعى المستمر فى الوقت نفسه لضمان وصول الدعم لمستحقيه بأفضل آليات الشمول المالى المتاحة.

وفيما يخص تفاصيل وبنود البروتوكول، نوهت الوزيرة إلى أنه بمقتضى بروتوكول التعاون مع التحالف الوطنى، ستتم زيادة أعداد الأسر المغطاة بالدعم النقدى ضمن برنامج "تكافل وكرامة" من 4.1 مليون أسرة لتصبح 5 ملايين أسرة أى أنها تشمل نحو 22 مليون مواطن مصرى، وذلك من خلال ضم أكثر من 900 ألف أسرة للاستفادة من برنامج الدعم النقدى المشروط.

ووفقا للبروتوكول تقوم وزارة التضامن الاجتماعى بتوفير الدعم النقدى لـ500 ألف أسرة، من بين الـ 900 ألف أسرة التى سيتم ضمها إلى برنامج "تكافل وكرامة"، فيما سيوفر التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى الدعم النقدى لـ 420 ألف أسرة، بالإضافة إلى قيامه بتوفير الدعم الغذائى لإجمالى 180 ألف أسرة، ليبلغ بذلك إجمالى عدد الأسر التى سيتم دعمها من التحالف 600 ألف أسرة.

يذكر أن التحالف الوطنى للعمل الاهلى التنموى كان قد انطلق فى 13 مارس 2022، وذلك بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلى والتنموى فى مصر حيث يضم 24 جمعية، ومؤسسة أهلية وكيان خدمى وتنموى، منهم الإتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والذى يضم فى عضويته 30 اتحاد نوعى و27 اتحاد اقليمى، والتى تعمل فى مختلف مجالات التنمية على تنوعها من خدمية وصحية وتوعوية، وتعليمية، وعمرانية، وغيرها. حيث يضم التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى فى عضويته كل من "الإتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية ومؤسسة حياة كريمة ومؤسسة بيت الزكاة والصدقات المصرى ومؤسسة الجود الخيرية وجمعية الأورمان وبنك الطعام المصرى ومؤسسة مصر الخير ومؤسسة مجدى يعقوب والمعهد القومى للأورام بكل فروعه والهيئة القبطية الانجيلية ومؤسسة بهية ومؤسسة أهل مصر ومؤسسة صناع الحياة ومؤسسة راعى مصر وجمعية رسالة وجمعية الباقيات الصالحات وجمعية رعاية مرضى الكبد ومستشفيات جامعة القاهرة، وكذلك مؤسسة العربى لتنمية المجتمع وجمعية الدكتور مصطفى محمود ومؤسسة صناع الخير ومؤسسة كير ومؤسسة عدالة ومساندة ومؤسسة أبو العينين.