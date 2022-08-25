شكرى يستقبل وزير المناخ الدنماركى للتباحث حول COP27

جدة - نرمين السيد - استقبل وزير الخارجية سامح شكرى، الرئيس المعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP 27، اليوم الخميس، وزير المناخ والطاقة والمرافق الدنماركى "دان يورجنسن"، حيث بحث اللقاء الموضوعات محل الاهتمام المشترك بين الجانبين ذات الصلة بعمل المناخ الدولى.





وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكرى أعرب خلال اللقاء عن التقدير لزيارة الوزير الدنماركى التى تعكس دعم الدنمارك للرئاسة المصرية لمؤتمر COP27 والتزامها ببذل كافة الجهود لتعزيز عمل المناخ، فضلا عن الإشادة باستضافة الدنمارك للاجتماع الوزارى حول تنفيذ تعهدات المناخ فى مايو الماضى، والذى مثل فرصة هامة للرئاسة المصرية للمؤتمر من أجل التعرف بشكل واضح على مختلف الجوانب ذات الصلة بموضوعات تغير المناخ. وأضاف المتحدث الرسمى أنه تم كذلك خلال اللقاء تناول آخر التطورات الخاصة بالتحضيرات الجارية لعقد مؤتمر COP27 بمدينة شرم الشيخ فى شهر نوفمبر المقبل، فضلا عن استعراض الرؤية المصرية لأهم الموضوعات المطروحة على أجندة عمل المؤتمر، خاصة فيما يتعلق بالتكيف مع تغير المناخ والتخفيف من تداعياته السلبية ومعالجة الخسائر والأضرار وتوفير تمويل المناخ، وذلك على نحو يسهم فى خروج المؤتمر بالنتائج المنشودة لتعزيز عمل المناخ الدولى على شتى الأصعدة.

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