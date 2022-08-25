هل من مات بسبب مرض السرطان شهيد؟ الإفتاء تحسم الجدل

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جدة - نرمين السيد - وأوضحت دار الإفتاء فى بيان لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك": "من مات بسبب مرض السرطان يرجى له أجر الشهادة فى الآخرة؛ رحمة من الله سبحانه وتعالى به؛ بناء على أن أسباب الشهادة يجمعها معنى الألم لتحقق الموت بسبب خارجى".
وأضافت الدار: "فليست هذه الأسباب مسوقة على سبيل الحصر، بل هى منبهة على ما فى معناها مما قد يطرأ على الناس من أمراض".
وتابع: "وبناء على أن مرض السرطان داخل فى عموم المعنى اللغوى لبعض الأمراض، ومشارك لبعضها فى بعض الأعراض، وشامل لبعضها الآخر مع مزيد خطر وشدة ضرر، غير أنه تجرى عليه أحكام الميت العادى؛ من تغسيل، وتكفين، وصلاة عليه، ودفن".
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