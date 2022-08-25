انت الان تتابع خبر نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022.. جميع الكليات بالدرجات – اضغط هنا واعرف كليتك والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، برئاسة الدكتور محمد أمين عاشور عن تنسيق المرحلة الثانية للجامعات الحكومية المنتشرة في جميع محافظات جمهورية مصر العربية لطلاب الثانوي العامة، مما زاد حركات البحث عن المحرك جوجل خلال الدقائق الماضية حول نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022.. جميع الكليات بالدرجات.

يسعى الكثير من طلاب الثانوية العامة في معرفة نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022.. جميع الكليات بالدرجات ومعرفة ما الكلية التي تم قبولهم بها وما هي الحدود الدنيا لتنسيق المرحلة الثانية

وفي الأسطر القادمة سوف نكشف عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022.. جميع الكليات بالدرجات:

اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة 354

ألسن كفر الشيخ 351

الدراسات الاقتصادية و العلوم السياسة الإسكندرية 348

سياسة واقتصاد السويس 345

سياسة واقتصاد بني سويف 340

ألسن قناة السويس بالإسماعيلية 338

ألسن عين شمس 338

ألسن الفيوم 337

ألسن جنوب الوادي فرع الغردقة 333

ألسن بني سويف 333

ألسن المنيا 332

ألسن سوهاج 331

إعلام القاهرة 330

ألسن أسوان 330

ألسن الأقصر 329

الاعاقة والتأهيل الزقازيق 328

إعلام المنوفية 327

آثار دمياط 326

آثار عين شمس 324

آثار القاهرة 323

تكنولوجيا الادارة ونظم المعلومات بور سعيد 323

حقوق سوهاج 323

إعلام بني سويف 321

آثار و لغات مطروح 320

آثار الفيوم 319

الاعاقة والتأهيل بني سويف 319

إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس 319

آثار أسوان 318

آثار الأقصر 317

آثار سوهاج 316

إعلام جنوب الوادي 316

آثار جنوب الوادي 315

فنون جميلة (فنون) الإسكندرية 315

تربية الإسكندرية 312

تربية الزقازيق 312

تربية بور سعيد 311

تربية عين شمس 310

تربية المنصورة 308

تربية طنطا 307

آداب العريش 303

فنون جميلة (فنون) حلوان 303

تربية بنها 303

تربية (تعليم ابتدائي) الزقازيق 302

تربية طفولة مبكرة الزقازيق 301

آداب القاهرة 300

فنون جميلة (فنون) المنصورة 299

تربية دمنهور 298

تربية المنوفية بشبين الكوم 298

تربية مطروح 296

حقوق دمياط 296

تربية طفولة مبكرة بور سعيد 296

تربية (تعليم ابتدائي) المنصورة 296

تربية (تعليم ابتدائي) بور سعيد 295

تربية طفولة مبكرة المنصورة 293

تربية حلوان 293

تجارة المنصورة 292

تربية المنيا 292

تجارة دمياط 292

آداب عين شمس 291

تجارة القاهرة 291

آداب الإسكندرية 290

تربية (تعليم ابتدائي) الإسكندرية 290

تربية مدينة السادات 290

تربية (تعليم ابتدائي) طنطا 290

تجارة الإسكندرية 289

فنون جميلة (فنون) المنيا 288

تجارة الزقازيق 288

تربية الفيوم 287

تجارة جنوب الوادي 287

فنون جميلة (فنون) أسيوط 287

آداب حلوان 286

تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم مالية و إدارية 286

تربية (تعليم ابتدائي) عين شمس 285

تجارة عين شمس 285

سياحة وفنادق الإسكندرية 285

تربية كفر الشيخ 285

حقوق كفرالشيخ 285

تربية طفولة مبكرة المنوفية 284

آداب المنصورة 284

تجارة و إدارة أعمال حلوان 284

تجارة قناة السويس بالإسماعيلية 283

تربية (طفولة) دمياط رياض أطفال 283

تربية بنات عين شمس 283

تربية (طفولة) طنطا 282

تربية جنوب الوادي 282

تربية طفولة مبكرة أسيوط 282

تربية السويس 282

فنون جميلة (فنون) الأقصر 282

آداب بور سعيد 282

آداب بنها 281

تربية قناة السويس بالإسماعيلية 280

آداب انتساب موجه القاهرة 280

تربية سوهاج 280

تربية (طفولة) الإسكندرية 280

تجارة بور سعيد 279

تربية أسيوط 279

تجارة انتساب موجه القاهرة 279

تربية طفولة مبكرة الإسكندرية 278

تربية رياضية بنات بنها 278

آداب انتساب موجه الإسكندرية 278

تربية جنوب الوادي بالغردقة 278

تربية طفولة مبكرة القاهرة 277

تربية (تعليم ابتدائي) بنها 277

تجارة بنها 277

تربية (تعليم ابتدائي) المنوفية 276

تجارة انتساب موجه الإسكندرية 276

آداب و علوم إنسانية السويس 276

تربية (تعليم ابتدائي) حلوان 276

دار العلوم القاهرة 275

تربية طفولة مبكرة دمنهور 275

تربية (تعليم ابتدائي) بنات عين شمس 275

آداب انتساب موجه عين شمس 275

تجارة كفر الشيخ 275

تربية نوعية الزقازيق 275

آداب الزقازيق 274

تربية طفولة مبكرة مدينة السادات 274

تربية بني سويف 274

تجارة انتساب موجه عين شمس 274

تجارة انتساب موجه المنصورة 274

آداب طنطا 274

تربية (تعليم ابتدائي) دمنهور 274

حقوق جنوب الوادي 273

تربية دمياط 273

تربية (طفولة) عين شمس 273

تجارة و إدارة أعمال انتساب موجه حلوان 273

تربية (تعليم ابتدائي) المنيا 273

تربية طفولة مبكرة الفيوم 273

آداب و علوم إنسانية قناة السويس بالإسماعيلية 272

آداب بنات عين شمس 272

آداب انتساب موجه حلوان 272

آداب الوادي الجديد 272

تربية نوعية القاهرة 272

تربية طفولة مبكرة مطروح 272

تجارة أسوان 271

تجارة دمنهور 271

تجارة طنطا 271

حقوق المنيا 271

آداب دمياط 271

تجارة انتساب موجه دمياط 271

تجارة انتساب موجه الزقازيق 271

آداب انتساب موجه المنصورة 270

تجارة المنوفية بشبين الكوم 270

آداب المنوفية بشبين الكوم 270

تجارة السويس 270

تربية (تعليم ابتدائي) مدينة السادات 270

تربية (طفولة) حلوان رياض أطفال 270

تربية طفولة مبكرة بني سويف 270

تربية نوعية الإسكندرية 269

آداب دمنهور 269

تربية طفولة مبكرة المنيا 269

تجارة العريش 269

آداب انتساب موجه بنها 269

تجارة انتساب موجه بنها 268

تجارة بني سويف 268

آداب كفر الشيخ 268

تربية (تعليم ابتدائي) كفر الشيخ 268

تربية نوعية طنطا 268

آداب الفيوم 268

حقوق القاهرة 267

آداب انتساب موجه بنات عين شمس 267

تربية (طفولة) كفر الشيخ 267

سياحة وفنادق المنصورة 267

تجارة مدينة السادات 266

آداب أسوان 266

تجارة أسيوط 266

دار العلوم انتساب موجه القاهرة 266

حقوق انتساب موجه سوهاج 265

تجارة سوهاج 265

حقوق عين شمس 265

آداب انتساب موجه العريش 265

تربية نوعية المنصورة 265

تربية (طفولة) السويس 265

آداب انتساب موجه الزقازيق 265

تجارة انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية 264

تجارة انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 264

تربية (تعليم ابتدائي) الفيوم 264

آداب بني سويف 263

تجارة انتساب موجه دمنهور 263

تجارة انتساب موجه بور سعيد 263

آداب انتساب موجه طنطا 263

آداب انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 263

تربية الوادي الجديد 263

آداب انتساب موجه بور سعيد 263

تجارة انتساب موجه أسوان 262

تربية نوعية عين شمس 262

تجارة انتساب موجه جنوب الوادي 262

حقوق الإسكندرية 262

آداب انتساب موجه دمنهور 262

تجارة انتساب موجه طنطا 262

تجارة انتساب موجه السويس 262

آداب وعلوم انسانية انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية 262

تجارة انتساب موجه كفر الشيخ 262

تربية (تعليم ابتدائي) قناة السويس بالإسماعيلية 262

تجارة انتساب موجه العريش 261

آداب انتساب موجه كفر الشيخ 261

تربية (طفولة) دمنهور 261

حقوق انتساب موجه القاهرة 261

حقوق انتساب موجه كفر الشيخ 261

آداب انتساب موجه الفيوم 261

آداب و علوم إنسانية انتساب موجه السويس 261

تجارة انتساب موجه مدينة السادات 261

آداب انتساب موجه دمياط 261

تربية نوعية بور سعيد 260

تربية (تعليم ابتدائي) أسيوط 260

حقوق انتساب موجه عين شمس 260

تربية (تعليم ابتدائي) السويس 260

تجارة انتساب موجه أسيوط 260

تجارة انتساب موجه بني سويف 260

حقوق الزقازيق 260

تربية (طفولة) قناة السويس بالإسماعيلية 260

سياحة وفنادق حلوان بالمنيل 260

تجارة انتساب موجه سوهاج 259

آداب أسيوط 259

آداب انتساب موجه أسوان 259

تربية (تعليم ابتدائي) دمياط 258

تربية (طفولة) جنوب الوادي 258

آداب سوهاج 258

حقوق حلوان 258

آداب المنيا 258

آداب انتساب موجه بني سويف 258

حقوق بنها 257

حقوق انتساب موجه حلوان 257

آداب انتساب موجه الوادي الجديد 257

آداب جنوب الوادي 257

حقوق المنصورة 256

حقوق أسوان 256

آداب انتساب موجه أسيوط 256

حقوق أسيوط 256

حقوق الفيوم 256

آداب انتساب موجه المنيا 256

حقوق انتساب موجه الإسكندرية 256

آداب انتساب موجه سوهاج 255

آداب انتساب موجه جنوب الوادي 255

تربية نوعية المنيا 255

حقوق بني سويف 255

تربية نوعية كفر الشيخ 255

حقوق انتساب موجه بنها 255

تربية نوعية بنها 255

حقوق طنطا 255

حقوق المنوفية بشبين الكوم 254

دار العلوم الفيوم 254

حقوق انتساب موجه الزقازيق 254

السياحة والفنادق تعليم تبادلى أسكندرية 253

حقوق انتساب موجه جنوب الوادي 253

حقوق مدينة السادات 252

حقوق انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 252

دار العلوم المنيا 252

السياحة والفنادق تعليم تبادلى حلوان 252

حقوق انتساب موجه طنطا 251.5

حقوق انتساب موجه المنصورة 251

حقوق انتساب موجه بني سويف 251

سياحة وفنادق مطروح 251

حقوق انتساب موجه أسوان 251

سياحة وفنادق قناة السويس بالإسماعيلية 251

دار العلوم انتساب موجه الفيوم 251

تربية (تعليم ابتدائي) بني سويف 251

دار العلوم أسوان 251

أقتصاد منزلى المنوفية بشبين الكوم 251

تربية (تعليم ابتدائي) جنوب الوادي 250

حقوق انتساب موجه مدينة السادات 250

دار العلوم انتساب موجه المنيا 250

تربية نوعية الفيوم 250

تربية نوعية المنصورة بميت غمر 250

تربية رياضية بنات دمياط 250

حقوق انتساب موجه أسيوط 250

تشغيل المطاعم بنظام التعليم التبادلي جامعة الفيوم 249

تربية نوعية المنصورة بمنية النصر 249

أقتصاد منزلى حلوان 249

دار العلوم انتساب موجه أسوان 249

تربية نوعية أسيوط 249

تربية نوعية جنوب الوادي 249

خدمة اجتماعية حلوان 249

أقتصاد منزلى العريش 248

تربية (طفولة) سوهاج 248

خدمة اجتماعية انتساب موجه حلوان 248

سياحة وفنادق الفيوم 248

سياحة وفنادق مدينة السادات 246

سياحه وفنادق الاقصر 246

تربية نوعية دمنهور رياض أطفال بالنوبارية 246

سياحة وفنادق المنيا 246

تربية نوعية دمياط 246

خدمة اجتماعية تنموية بني سويف 246

سياحة وفنادق بني سويف 246

الفني لترميم الآثار بالاقصر 246

خدمة اجتماعية الفيوم 246

تربية (تعليم ابتدائي) جنوب الوادي بالغردقة 245

خدمة اجتماعية أسوان 245

تربية نوعية المنوفية بأشمون 245

تربية فنية المنيا 245

خدمة اجتماعية انتساب موجه الفيوم 244

خدمة اجتماعية تنموية انتساب موجه بني سويف 244

تربية (تعليم ابتدائي) سوهاج 244

خدمة اجتماعية أسيوط 244

تربية نوعية فنية طنطا 244

تربية (طفولة) الوادي الجديد 244

خدمة اجتماعية انتساب موجه أسيوط 243

خدمة اجتماعية انتساب موجه أسوان 243

تربية نوعية فنية الزقازيق 243

تربية رياضية بنات المنوفية بشبين الكوم 241

الفني التجارى بالروضه 241

الفني التجارى ببنها 240

تربية أسوان 240

الفني التجارى بدمنهور 240

تربية نوعية موسيقية الزقازيق 240

تربية (طفولة) جنوب الوادي بالغردقة 240

تربية نوعية مطروح 240

تربية رياضية بنين الإسكندرية 239

تربية نوعية فنية أسيوط 239

تربية نوعية موسيقية طنطا 238.