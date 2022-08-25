انت الان تتابع خبر نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي – دوس هنا واعرف مصير ابنك والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يرغب الكثير من أولياء الأمور في هذه الأيام في معرفة نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي خاصة مع اقتراب العام الدارسي الجديد الذي سوف ينطلق يوم 1 أكتوبر القادم.

من جانبها أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني برئاسة الدكتور رضا حجازي، رابط يمكن لأولياء الأمور من خلاله معرفة نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي.

رابط الاستعلام عن نتيجة تقديم رياض الأطفال: