انت الان تتابع خبر نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي – دوس هنا واعرف مصير ابنك والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - يرغب الكثير من أولياء الأمور في هذه الأيام في معرفة نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي خاصة مع اقتراب العام الدارسي الجديد الذي سوف ينطلق يوم 1 أكتوبر القادم.
من جانبها أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني برئاسة الدكتور رضا حجازي، رابط يمكن لأولياء الأمور من خلاله معرفة نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي.
رابط الاستعلام عن نتيجة تقديم رياض الأطفال:
يمكن لأولياء الأمور من معرفة نتيجة تقديم رياض الأطفال بالمدارس التجريبية من هنا.
كيفية معرفة نتيجة تقديم رياض الأطفال :
1- يقوم والي الأمر بالدخول إلي موقع نتائج تنسيق رياض الأطفال.
2- يقوم ولي الأمر بكتابة الرقم القومي الخاص به.
3- كتابة كلمة المرور التي قد سبق ووضعها ولي الأمر في عملية إنشاء حساب له ببوابة مركز المعلومات.
4- الضغط على أيقونة تسمي الخدمات الخاصة بولي الأمر.
5- الضغط على أيقونة تسمي نتائج تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي لعام 2023.