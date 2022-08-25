بنزيما وأنشيلوتي يكتسحان تصويت جوائز الأفضل في أوروبا

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 25 أغسطس 2022 10:27 مساءً - اكتسح الثنائي الفرنسي كريم بنزيما، والإيطالي كارلو أنشيلوتي نتائج التصويت على جوائز الأفضل في أوروبا لعام 2022 التي أعلن عن نتائجها اليوم في حفل ضخم أقيم بتركيا وسط حضور كبير من نجوم وقيادات الأندية الأوروبية.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الاسبانية فإن كارلو أنشيلوتي تفوق بفارق كبير على الثنائي يورجن كلوب وبيب جوارديولا منافسيه على الجائزة حيث حصد أكثر مما جمعهما الثنائي.

ونفس الأمر نجح كريم بنزيما في الحصول على مجموع أصوات أعلى مما حصده الثنائي كيفين دي بروين وتيبو كورتوا في الاستفتاء على جائزة أفضل لاعب.

نتائج التصويت حول أفضل مدرب

كارلو أنشيلوتي: 526 صوتا

يورجن كلوب: 210 صوتا

بيب جوارديولا: 108 صوتا

نتائج التصويت على أفضل لاعب

كريم بنزيما: 523 صوتا

كيفين دي بروين: 122 صوتا

تيبو كورتوا: 118 صوتا

وجاءت نتائج قرعة مجموعات دورى أبطال أوروبا على النحو التالى:

المجموعة الأولى: أياكس الهولندى، ليفربول الإنجليزي، نابولى الإيطالي، رينجرز الاسكتلندى.

المجموعة الثانية: بورتو البرتغالي، أتلتيكو مدريد الإسباني، باير ليفركوزن الألماني، كلوب بروج البلجيكي.

المجموعة الثالثة: بايرن ميونخ الألماني، برشلونة الإسباني، إنتر ميلان الإيطالي، فيكتوريا بلزن التشيكي.

المجموعة الرابعة: إينتراخت فرانكفورت الألماني، توتنهام الإنجليزي، سبورتنج لشبونة البرتغالي، مارسيليا الفرنسي.

المجموعة الخامسة: ميلان الإيطالي، تشيلسي الإنجليزي، ريد بول سالزبورج النمساوى، دينامو زغرب الكرواتي.

المجموعة السادسة: ريال مدريد الإسباني، لايبزيج الألماني، شاختار الأوكراني، سيلتك الاسكتلندى.

المجموعة السابعة: مانشستر سيتي الإنجليزي، إشبيلية الإسباني، بوروسيا دورتموند الألماني، كوبنهاجن الدنماركى.

المجموعة الثامنة: باريس سان جيرمان الفرنسي، يوفنتوس الإيطالي، بنفيكا البرتغالى، مكابي حيفا.