انت الان تتابع خبر موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2022 .. أيام معدودة والزيادة الجديدة هتدخل الحسابات والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - استخدم أكثر من 10 مليون مواطن منتشرين في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية، محرك البحث الشهر جوجل خلال الدقائق الماضية لمعرفة موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2022

من جانبها أعلنت وزارة التضامن عن موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2022 عبر منافذ الصرف المختلفة والمنتشرة في كافة مناطق الجمهورية، موضحة أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى لبدء الصرف.

وأشارت الوزارة أنه سوف يتم صرف معاشات الشهر القادم بداية من يوم الخميس 1 سبتمبر 2022، حيث سوف يكون الصرف للشريحة الأولي من أصحاب المعاشات والتي تضم 2 مليون و500 ألف مواطن ويحصلون شهرياً علي أقل من 1000 جنيه وسوف تستمر عملية الصرف لهم لمدة يومين ثم يتم استكمال الصرف لباقي الشرائح، مضيفة أن معاشات سبتمبر سوف تتضمن الزيادة الجديدة والتي تقدر بـ13%