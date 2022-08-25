حقيقة حصول طالبة بالثانوية العامة على 57 درجة في التظلمات.. التعليم تحسم الجدل

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حقيقة حصول طالبة بالثانوية العامة على 57 درجة في التظلمات التعليم تكشفها

رياض - احمد صلاح - قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالكشف عن حقيقة حصول طالبة بالثانوية العامة على 57 درجة في التظلمات، وهي من أكثر الأشياء الهامة التي يريد أن يعرفها الكثير من أولياء الأمور والطلاب.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن الطالبة إيمان توفيق التي أدعت حصولها على 57 درجة في تظلمات الثانوية العامة 2022، لم تحصل على أي زيادة في التظلمات، وهي من أبرز الأشياء التي شغلت بال أولياء الأمور.

التعليم ترسل درجات الطالبة المتظلمة إيمان توفيق

وأكدت وزارة التربية والتعليم في بيان رسمي لها قبل قليل، حصول الطالبة إيمان توفيق على 37% في نتيجة الثانوية العامة 2022، وجاءت كما يلي:

– نجاحها في اللغة العربية بعد حصولها على 8 درجات رأفة.

– وفي اللغة الأجنبية الأولى راسبة ومتحصلة على 10 درجات فقط.

– واللغة الأجنبية الثانية فرنساي نجحت الطالبة بدرجتين رأفة.

– ورسبت الطالبة في مادة الأحياء ومتحصلة على 11 درجة فقط.

– وفي الكيمياء ناجحة بثلاث درجات رأفة.

– ونجحت الطالبة في الجيولوجيا بدرجة واحدة .

– وفي مادة الفيزياء راسبة ودرجتها 14 درجة فقط.