انت الان تتابع خبر الزيادة على البطاقات التموينية من سبتمبر القادم.. وزير التموين يبشر كل المواطنين والان مع التفاصيل

الزيادة على البطاقات التموينية من سبتمبر القادم يكشفها الوزير

رياض - احمد صلاح - قام وزير التموين الدكتور علي المصيلحي بالتحدث في مؤتمر رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي منذ قليل، وكشف عن الزيادة التي توجد حالياً على البطاقات التموينية، ويريد أن يحصل عليها الكثير من المواطنين.

وأكد وزير التموين في المؤتمر الذي عقد بالعلمين الجديدة، قائلاً “البطاقات فيه بطاقات بها أسرة واحدة وأسرة ممتدة، سيتم إضافة 100 جنيهًا للبطاقة التي بها أسرة واحدة، والبطاقات التي بها أسرتين إلى ثلاثة أسر سيتم إضافة 200 جنيهًا، وتوجد بطاقات حتى هذه اللحظة بها أكثر من ثلاث أسر يضاف عليها 300 جنيهًا “.

فئات تستفيد من زيادة التموين

واستكمل المصيلحي قائلاً “تم حصر عدد أكثر الأسر احتياجًا والمستفيدين من بطاقات التموين، بعد المراجعة والعمل مع قواعد البيانات التكاملية من قبل الرقابة الإدارية، والمستفيدين لأصحاب البطاقة الواحدة هم 7.657 مليون بطاقة والفئة الثانية المستفيدين هم 332.328 بطاقة، أما الفئة الثالثة نسبة المستفيدين هم 926 بطاقة فقط، ونسب المستفيدين ترتفع عن 36 مليون مستفيد”.

وأضاف قائلاً “التكلفة الشهرية لهذه الزيادة 833 مليون جنيه شهر زيادة، التموين في البطاقات يوجد بها مليار زيادة أي 50%.. تم مراجعة البيانات وسيتم إرسال على كود صرف العيش رسالة لهؤلاء المستفيدين من المنحة الرئاسية بإضافة 100 جنيه خلال 6 أشهر وتختلف مع الفئتين الآخرتين”.

وانهي قائلاً “تم زيادة بعض السلع على قائمة الصرف وستكون متاحة لهؤلاء الأسر لصرف الزيادات المحددة بداية من 1 سبتمبر، وسيتم إضافة 100 جنيه على بطاقة التموين لمدة 6 أشهر ولو 200 ستختلف ونحن جاهزين ومستعدين للتطبيق”.