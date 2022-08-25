تعرف على أقوى 7 مباريات فى دور مجموعات دوري أبطال أوروبا

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 25 أغسطس 2022 09:29 مساءً - أسفرت قرعة دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا التي أقيمت مساء اليوم الخميس بتركيا عن وقوع عدد من المباريات القوية التي ستجمع الفرق المشاركة في المسابقة.

وينافس عدد من عمالقة الدوريات الأوروبية على اللقب الموسم الحالي أبرزهم مانشستر سيتي وليفربول من إنجلترا ويوفنتوس وانتر وميلان من إيطاليا، وبرشلونة وريال مدريد وأتلتيكو مدريد من اسبانيا.

وجاءت أقوى 7 مباريات في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا

باريس سان جيرمان ضد يوفنتوس

بايرن ميونخ ضد برشلونة

ميلان ضد تشيلسي

أياكس ضد ليفربول

ليفربول ضد نابولي

انتر ميلان ضد بايرن ميونخ

برشلونة ضد انتر ميلان

وتضم مجموعات دوري أبطال أوروبا الفرق التالية..

المجموعة الأولى: أياكس الهولندى، ليفربول الإنجليزي، نابولى الإيطالي، رينجرز الاسكتلندى.

المجموعة الثانية: بورتو البرتغالي، أتلتيكو مدريد الإسباني، باير ليفركوزن الألماني، كلوب بروج البلجيكي.

المجموعة الثالثة: بايرن ميونخ الألماني، برشلونة الإسباني، إنتر ميلان الإيطالي، فيكتوريا بلزن التشيكي.

المجموعة الرابعة: إينتراخت فرانكفورت الألماني، توتنهام الإنجليزي، سبورتنج لشبونة البرتغالي، مارسيليا الفرنسي.

المجموعة الخامسة: ميلان الإيطالي، تشيلسي الإنجليزي، ريد بول سالزبورج النمساوى، دينامو زغرب الكرواتي.

المجموعة السادسة: ريال مدريد الإسباني، لايبزيج الألماني، شاختار الأوكراني، سيلتك الاسكتلندى.

المجموعة السابعة: مانشستر سيتي الإنجليزي، إشبيلية الإسباني، بوروسيا دورتموند الألماني، كوبنهاجن الدنماركى.