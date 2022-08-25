مدبولى: احتياطياتنا من السلع مطمئنة والمفاوضات مع صندوق النقد مستمرة

جدة - نرمين السيد - وقال رئيس الوزراء ردا على سؤال حول مدى كفاية الاحتياطى الاستراتيجى للسلع الغذائية، إنه يتابع بصورة يومية مع وزير التموين أرصدة السلع الرئيسية، مضيفا: الحمد لله أرقام الاحتياطيات كلها مطمئنة.

وأضاف مدبولى خلال رده على هذا السؤال: قد يتبادر إلى ذهن البعض، أن قيام الحكومة بصرف 100 جنيه زيادة على البطاقات التموينية، ضمن الحزمة الاجتماعية الاستثنائية الجديدة، سيؤدى إلى استهلاك أكبر للسلع الرئيسية وهو ما قد يؤثر على رصيدنا من السلع، وفى هذا الصدد أكد رئيس الوزراء أنه لن يكون لدينا أى تأثير لهذا الأمر على احتياطاتنا من السلع.

وأضاف مدبولى: كانت توجيهات الرئيس السيسى لنا واضحة وهى أن تبقى أرصدة السلع الرئيسية دائما فى الحدود الآمنة (6 أشهر)، مؤكدا أن احتياطياتنا من السلع تتوافر بالفعل فى حدود الـ 6 أشهر، بل إن احتياطى القمح يكفى لأكثر من 7 شهور.

وأكد رئيس الوزراء أنه توجد بالفعل مجموعة عمل تنفيذية منعقدة بشكل دائم، مكونة من السادة الوزراء، وهناك غرفة عمليات لمتابعة تطبيق حزمة الحماية الاجتماعية الاستثنائية على الأرض، لتلقى الشكاوى المتعلقة بهذا الأمر، مشيرا إلى أنه من الطبيعى مع تطبيق أى منظومة جديدة ورود شكاوى، ومؤكدا: سيتم التعامل مع هذه الشكاوى حال ورودها بصورة فورية.

وفى سياق متصل، أكد مدبولى وجود تنسيق تام بين كل من: "مؤسسات الدولة المعنية بتطبيق برامج الحماية الاجتماعية" و"المجتمع المدنى" و"هيئة الرقابة الإدارية"؛ حيث أصبح لدينا قاعدة بيانات موحدة يمكن من خلالها تتبع ومراقبة ما يتم صرفه للمواطنين المستحقين للدعم على مستوى الجمهورية.

وانتقل الدكتور مصطفى مدبولى بعد ذلك إلى الإجابة عن سؤال يتعلق بخطة الحكومة للترويج الإعلامى لاستراتيجية تنمية الأسرة المصرية، موضحا فى هذا الصدد أنه تم بالفعل بدء حملة إعلامية بشأن الاستراتيجية، مؤكدا أنه سيتم تكثيف هذه الحملة خلال الفترة المقبلة.

وقال رئيس الوزراء: الحكومة ستبذل قصارى جهدها فى إنجاز الجوانب الفنية واللوجستية لتفعيل هذه الاستراتيجية، لكن يتبقى دور كبير للغاية على رجال الإعلام والصحفيين والمفكرين، فيجب أن يكون هذا الأمر محل تركيز منهم على هذه القضية المحورية فى كل وسائل الإعلام المختلفة.

ثم تطرق الدكتور مصطفى مدبولى إلى المفاوضات الجارية بين مصر و"صندوق النقد الدولى"، قائلا: أود التأكيد على أن التفاوض مع الصندوق بدأ قبل اندلاع الأزمة الروسية – الأوكرانية، فبمجرد انتهاء البرنامج الماضى فى 30 يونيو 2021، بدأنا التفاوض مع الصندوق.

وأضاف رئيس الوزراء: كانت رؤية الحكومة المصرية، بمنتهى الأمانة، أن نحافظ على علاقة ممتدة بين مصر والصندوق خاصة فى ظل الأزمات السائدة، ومنها مثلا أزمة جائحة "كورونا"، وهنا أود التأكيد على أن الأزمة الروسية - الأوكرانية، حتى هذا التوقيت، لم تكن قد بدأت.

وتابع: بنهاية العام الماضى 2021 ومع بداية العام الجارى كنا نتحدث بشأن برنامج دعم فنى فقط من أجل مساعدة الدولة المصرية على استكمال برامج الإصلاح الاقتصادى والهيكلى الذى نقوم به للقطاعات المختلفة، وعندما حدثت الأزمة الروسية - الأوكرانية وما تبعها من الضغط على العملة الصعبة، فكرنا فى إضافة مكون تمويل نقدى يمكن أن يتاح للدولة المصرية، مع التأكيد على أن محتويات البرنامج التى كنا نحاول التوافق عليها قبل الأزمة هى ذات البنود التى نتفاوض بشأنها اليوم.

وأشار مدبولى إلى أن مسألة المفاوضات الجارية بين الحكومة المصرية و"صندوق النقد الدولى" يثار حولها الكثير من النقاشات، فالبعض يتحدث بدون معرفة عن تفاصيل المفاوضات، وهنا قد يسأل أحدهم لماذا لا تخبرونا بهذه التفاصيل؛ ذلك لأن هذه التفاصيل تحمل صفة الخصوصية والسرية للدولة إلى أن يتم التوصل إلى اتفاق مع الصندوق.

وأكد رئيس الوزراء أن المفاوضات مع الصندوق مستمرة، ولا يجبرنا الصندوق على اتخاذ أى إجراءات من الممكن أن تمس المواطن المصرى، بل على العكس فإنه رحب بحزمة الحماية الاجتماعية الاستثنائية التى أعلنا عنها ونقوم بتنفيذها؛ لأنه لا يوجد برنامج إصلاح اقتصادى يمكن أن يتم بنجاح دون أن يصاحبه برنامج حماية اجتماعية، بالتالى فالصندوق ليس لديه أى اعتراض أو تحفظ بل يرحب بكل برامج الحماية الاجتماعية التى تنفذها الدولة المصرية فى الوقت الحالى.

وأشار إلى أن التفاوض بين مصر و"صندوق النقد الدولى" يستهدف فى الأساس استقرار الاقتصاد المصرى وعدم تعرضه لأى هزات عنيفة نتيجة للأزمات الكبرى المحيطة، وهو ما نعمل عليه معا بالفعل، موضحا: نأمل أن ننهى الاتفاق مع الصندوق فى أقرب وقت فيما يخص كل مكونات البرنامج الجديد، وسيتم الإعلان عن كل التفاصيل بمجرد التوصل إلى الاتفاق.

وأضاف: سنبدأ مطلع سبتمبر تنفيذ الحزمة الاجتماعية الاستثنائية الجديدة التى وجه بها الرئيس السيسى، مؤكدا أن الدولة المصرية قادرة على التعامل مع كل التحديات الكبيرة والأزمات التى تواجهها، كما أن الدولة ستكون مستعدة لأى تدخلات من شأنها حماية المواطن المصرى.