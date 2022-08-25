تجربة طوارئ افتراضية لإخلاء مبنى وزارة الطيران المدنى

جدة - نرمين السيد - أجرت وزارة الطيران المدنى، تجربة طوارئ "افتراضية"، لإخلاء مبنى الوزارة من العاملين فى حال حدوث حريق، وذلك بالتنسيق مع إدارة الحماية المدنية التابعة للإدارة العامة للأمن بوزارة الطيران.





وتأتى هذه التجربة فى إطار تنفيذ خطة الإخلاء والطوارئ، التى تتبعها وزارة الطيران المدنى من أجل التدريب العملى للعاملين بالوزارة على كيفية التصرف السريع والمنظم وإخلاء المبنى فى حالة الطوارئ حفاظا على سلامة جميع العاملين ورفع درجة وعيهم واستعداداتهم فى مواجهة الطوارئ المحتملة.

وأشار عمرو عقرب، رئيس الإدارة العامة للأمن بوزارة الطيران، إلى أن هذه التجربة تأتى فى ضوء توجيهات الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى بضرورة اتخاذ كافة إجراءات السلامة والأمن فى حالة الطوارئ وتنفيذ تجربة حية بإخلاء مبنى الوزارة بالتنسيق مع الجهات المسئولة بهدف الاستعداد المبكر لمواجهة الأحداث الطارئة، مؤكدا على أهمية تدريب جميع العاملين بكيفية التصرف السريع والمنظم، واتباع جميع التعليمات والإرشادات وكيفية الخروج المنظم والآمن دون تدافع لتحقيق أعلى معدلات السلامة والتأمين للعاملين من المخاطر والأحداث الطارئة.