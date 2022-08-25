إصلاحات مستمرة.. تصريحات مدبولى فى مؤتمر العلمين الجديدة (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - ويستعرض "دوت الخليج"، فى الإنفوجراف التالى، أبرز التصريحات التى أدلى بها رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفى، حيث إنه سوف يتم بدء تطبيق حزمة الحماية الاجتماعية فى سبتمبر المقبل، كما أن معدل نمو الاقتصاد المصرى فى هذا العام بلغ 6.6%. ومن أبرز التصريحات، أن ارتفاع معدلات التضخم أكبر تحدى شهدته الدولة، كما مصر تتمتع باقتصاد قوى رغم الأزمات الكبرى، ومن المقرر وضع 130 مليار جنيه احتياطى بالموازنة للعام المقبل، وحذر من االزيادة السكانية التى تعد التحدى الرئيسى أمام التنمية.

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