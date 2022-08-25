روبرت ليفاندوفسكي يتصدر أبرز النجوم فى مواجهة أنديتها السابقة بدورى أبطال أوروبا

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 25 أغسطس 2022 08:23 مساءً - أوقعت قرعة مرحلة مجموعات دورى أبطال أوروبا للموسم الحالى 2022 - 2023، والتى سحبت مساء اليوم الخميس فى مدينة إسطنبول التركية، عدد من النجوم فى مواجهات مباشرة مع أنديتها السابقة، ولعل أبرزها عودة النجم البولندى روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة لمواجهة فريقه السابق بايرن ميونخ الألماني.

ويعود روبرت ليفاندوفسكي لمواجهة فريقه السابق بايرن ميونخ الألماني، الذى رحل عنه مؤخرا لصفوف برشلونة الإسباني خلال سوق الانتقالات الصيفية فى صفقة وصلت قيمتها 50 مليون يورو، حيث قضى ليفا 7 سنوات بقميص الفريق البافارى.

يواجه النجم النرويجى إيرلينج هالاند هداف مانشستر سيتي الإنجليزي الحالى فريقه السابق بوروسيا دورتموند الألماني، والذى رحل عنه خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية فى صفقة وصلت قيمتها إلى 60 مليون يورو.

يعود النجم الأرجنتيني أنخيل دى ماريا لاعب يوفنتوس الإيطالي لمواجهة فريقه السابق باريس سان جيرمان الفرنسي، بعد أن رحل عنه الصيف الحالى عقب نهاية عقده مع النادى الباريسي.

وأخيرا فيكايو تومورى مدافع ميلان الإيطالي سيواجه فريقه السابق تشيلسي الإنجليزي، بعد أن رحل عنه الصيف الماضى فى صفقة انتقال نهائي بقيمة 28 مليون يورو.

وجاءت نتائج قرعة مجموعات دورى أبطال أوروبا على النحو التالى:

المجموعة الأولى: أياكس الهولندى، ليفربول الإنجليزي، نابولى الإيطالي، رينجرز الاسكتلندى.

المجموعة الثانية: بورتو البرتغالي، أتلتيكو مدريد الإسباني، باير ليفركوزن الألماني، كلوب بروج البلجيكي.

المجموعة الثالثة: بايرن ميونخ الألماني، برشلونة الإسباني، إنتر ميلان الإيطالي، فيكتوريا بلزن التشيكي.

المجموعة الرابعة: إينتراخت فرانكفورت الألماني، توتنهام الإنجليزي، سبورتنج لشبونة البرتغالي، مارسيليا الفرنسي.

المجموعة الخامسة: ميلان الإيطالي، تشيلسي الإنجليزي، ريد بول سالزبورج النمساوى، دينامو زغرب الكرواتي.

المجموعة السادسة: ريال مدريد الإسباني، لايبزيج الألماني، شاختار الأوكراني، سيلتك الاسكتلندى.

المجموعة السابعة: مانشستر سيتي الإنجليزي، إشبيلية الإسباني، بوروسيا دورتموند الألماني، كوبنهاجن الدنماركى.

المجموعة الثامنة: باريس سان جيرمان الفرنسي، يوفنتوس الإيطالي، بنفيكا البرتغالى، مكابي حيفا.