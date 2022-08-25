الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الجو الـ72 ساعة المقبلة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 25 أغسطس 2022 08:23 مساءً - كشفت منار غانم أخصائى جوى وعضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية ، عن تفاصيل حالة الطقس خلال عطلة نهاية الأسبوع ، خاصة بعد الارتفاعات الملحوظة فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء

وأشارت عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية ، فى تصريحات خاصة لليوم السابع ، إلى أن الارتفاع فى درجات الحرارة وصل ذروته الأربعاء ، لافته إلى أنه مع عجلة نهاية الأسبوع يبدأ انكسار حدة الارتفاع فى درجات الحرارة حيث يشهد الخميس انخفاض فى درجات الحرارة بين درجتين و 3 درجات مع استمرار نسب الرطوبة التى تزيد من حرارة الطقس .

وقالت إن هذا الانخفاض مستمر خلال أيام الخميس والجمعة والسبت ، مع وجود نشاط رياح يقلل من إحساسنا بارتفاع درجات الحرارة، مع وجود شبورة مائية صباحا وفرص أمطار خفيفة غير مؤثرة على السواحل الغربية مطروح والسلوم والإسكندرية وبعض المناطق من الوجه البحرى .

وكشف أن حالة البحرين معتدلة مؤهلين لكافة الأنشطة البحرية والتنزه ، مع توخى الحذر على شواطئ الغردقة وشرم الشيخ لارتفاع درجات الحرارة هناك لتتراوح بين 38 و 39 درجة والمحسوسة تتجاوز 40 درجة .

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