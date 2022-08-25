كريم بنزيما يحصد جائزة أفضل لاعب فى أوروبا لموسم 2021-2022

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 25 أغسطس 2022 08:23 مساءً - توج الدولي الفرنسي كريم بنزيما لاعب ريال مدريد الإسباني بجائزة أفضل لاعب في أوروبا، في الحفل المقام حالياً عن الموسم المنتهي 2021-2022.

وتفوق كريم بنزيما على حساب كل من تيبو كورتوا حارس الريال، وكيفين دي بروين نجم مانشستر سيتي الإنجليزي.

ويأتي هذا على هامش سحب مراسم قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا الموسم الجديد 2022-2023.

كريم بنزيما

ويعلن الإتحاد الأوروبي "يويفا"، خلال هذا الحفل عن عدد كبير من الجوائز، على رأسها جائزة أفضل لاعب في أوروبا، والتي يتنافس عليها 3 لاعبين يتواجدون في القائمة النهائية، وهم كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد الإسباني، وزميله البلجيكي تيبو كورتوا، بالإضافة إلى مواطنه كيفين دي بروين نجم مانشستر سيتي الإنجليزي.

كما يتنافس الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، مع بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي ويورجن كلوب المدير الفني لليفربول، على جائزة أفضل مدرب.

قاد الثنائي كريم بنزيما وتيبو كورتوا، فريق ريال مدريد للتتويج بلقبي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا الموسم الماضي 2021-2022.

فيما ساهم الدولي البلجيكي كيفين دي بروين في حصول مانشستر سيتي على لقب الدوري الإنجليزي للموسم الثاني على التوالي.

أمام المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، تفوق على مدرب ليفربول يورجن كلوب، وقاد ريال مدريد للفوز على الريدز 1-0 والتتويج بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، وللمرة الـ 14 في تاريخ العملاق الإسباني.

في المقابل، تمكن جوارديولا من الإحتفاظ بلقب الدوري الإنجليزي مع مانشستر سيتي الموسم المنصرم، بينما إكتفي الألماني يورجن كلوب بالحصول على لقبي كأس الإتحاد الإنجليزي وكأس رابطة المحترفين الإنجليزية مع ليفربول.