مواجهة نارية بين برشلونة وبايرن ميونخ في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 25 أغسطس 2022 07:26 مساءً - أسفرت قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، المقامة حاليًا في مدينة إسطنبول التركية، على وقوع بايرن ميونخ ضد برشلونة الإسباني، في المجموعة الثالثة.

ومن المقرر أن يواجه البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة، فريقه السابق بايرن ميونخ لأول مرة، بعد رحيله الصيف الماضي، عن البافاري.

وقام التركى حميد ألتينتوب سفير المباراة النهائية لدورى أبطال أوروبا، والنجم الإيفوارى يايا توريه بسحب قرعة دور المجموعات.

ويتأهل للأدوار الإقصائية صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة، على أن ينتقل صاحب المرتبة الثالثة إلى بطولة الدوري الأوروبي، فيما يودع متذيل الترتيب المنافسات القارية.

ووفقًا لما صدر عن الإتحاد الأوروبي "يويفا"، فإنه من المقرر أن ينطلق دور المجموعات يوم 6 سبتمبر المقبل، على أن تقام منافسات دور الـ16 في 14 فبراير 2023، ثم ربع النهائي في 11 أبريل، ونصف النهائي في 9 مايو.

وتقام الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، يومي 6 و7 سبتمبر المقبلين، والثانية يومي 13 و14 من الشهر نفسه، فيما تقام الجولات الثالثة والرابعة والخامسة أيام 4 و5 و11 و12 و25 و26 من شهر أكتوبر، وأخيرا الجولة السادسة يومي 1 و2 نوفمبر.

وبعد اكتمال عقد المتأهلين إلى دور الـ16، تُجرى قرعة هذا الدور يوم 7 نوفمبر المقبل، ثم قرعة ربع النهائي يوم 17 مارس 2023.

ويقام ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، أيام 14 و15 و21 و22 من شهر فبراير، والإياب أيام 7 و8 و14 و15 من شهر مارس.

وستتضمن قرعة الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا، تحديد مسار نصف النهائي، وبهذا لن يكون هناك قرعة خاصة بالدور قبل النهائي.

ويشهد شهر أبريل إقامة ذهاب ربع النهائي يومي 11 و12، والإياب يومي 18 و19، على أن يقام ذهاب نصف النهائي يومي 9 و10 مايو، والإياب 16 و17 من نفس الشهر، فيما يحتضن ملعب "أتاتورك الأولمبي" بمدينة إسطنبول النهائي يوم 10 يونيو 2023.