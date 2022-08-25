سامح شكرى يبحث مع وزير المناخ الدنماركى الموضوعات ذات الصلة

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 25 أغسطس 2022 07:25 مساءً - استقبل وزير الخارجية سامح شكري، الرئيس المعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، اليوم الخميس، وزير المناخ والطاقة والمرافق الدنماركي "دان يورجنسن"، حيث بحث اللقاء الموضوعات محل الاهتمام المشترك بين الجانبين ذات الصلة بعمل المناخ الدولى.

وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكري أعرب خلال اللقاء عن التقدير لزيارة الوزير الدنماركي التي تعكس دعم الدنمارك للرئاسة المصرية لمؤتمر COP27 والتزامها ببذل كافة الجهود لتعزيز عمل المناخ، فضلاً عن الإشادة باستضافة الدنمارك للاجتماع الوزاري حول تنفيذ تعهدات المناخ في مايو الماضي، والذي مثل فرصة هامة للرئاسة المصرية للمؤتمر من أجل التعرف بشكل واضح على مختلف الجوانب ذات الصلة بموضوعات تغير المناخ.

وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم كذلك خلال اللقاء تناول آخر التطورات الخاصة بالتحضيرات الجارية لعقد مؤتمر COP27 بمدينة شرم الشيخ في شهر نوفمبر المقبل، فضلاً عن استعراض الرؤية المصرية لأهم الموضوعات المطروحة على أجندة عمل المؤتمر، خاصةً فيما يتعلق بالتكيُف مع تغير المناخ والتخفيف من تداعياته السلبية ومعالجة الخسائر والأضرار وتوفير تمويل المناخ، وذلك على نحو يسهم في خروج المؤتمر بالنتائج المنشودة لتعزيز عمل المناخ الدولي على شتى الأصعدة.