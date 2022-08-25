شيخ الأزهر يلتقى وزير الشباب والرياضة (صور)

جدة - نرمين السيد - التقى الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، أمس الأربعاء، فضلية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الازهر الشريف بمقر مشيخة الأزهر لبحث سبل تعزيز التعاون والمشروعات المشتركة.





فى بداية اللقاء، قدم فضيلة الإمام الأكبر التهنئة للدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على تجديد له من القيادة السياسية بالاستمرار فى تولى مسؤولية وزارة الشباب والرياضة مؤكدًا على أهمية دور وزارة الشباب والرياضة فى توعية الشباب ومشاركاتهم المجتمعية وغرز قيم الانتماء لديهم.

وقال فضيلة الإمام الأكبر إن الشباب هم الأمل فى بناء مستقبل مشرق لأمتنا ووطننا، ولا بديل عن الاستماع إلى رؤاهم ومشاركتهم فى صناعة القرار فى شتى المجالات، وتأهيلهم لحمل راية السلام فى المستقبل القريب، مؤكدا ضرورة التركيز على وضع استراتيجيات وخطط قابلة للتنفيذ؛ تستهدف تعزيز الهوية الدينية والوطنية والعربية لدى الشباب والنشء، وألا يترك الشباب فريسة لأجندات تستهدف نزع هويتهم وتجويف عقولهم ووصم تراثهم وماضيهم.



ودعا فضيلة الإمام الأكبر إلى ضرورة تكثيف الحملات التوعوية والمجتمعية لرفع الوعى لدى فئات الشباب، مؤكدًا أن الأزهر وعلمائه مستمرون فى الاضطلاع بدورهم فى المشاركة فى هذه الحملات، مشددًا على أهمية الدور المجتمعى للوزارة، وضرورة إعادة إحياء الندوات التثقيفية والتربوية فى مراكز الشباب ومقرات الوزارة بالمحافظات والقرى والنجوع، ودعوة شخصيات متخصصة من مختلف المجالات للحديث مع الشباب وثقل مهاراتهم، وتعزيز ارتباطهم بمجتمعاتهم.



من جانبه، استعرض الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، برامج وانشطة الوزارة المختلفة التى تساهم فى توعية الشباب وتنمية النشء بالاضافة الى البرامج المختلفة التى تنفذها الوزارة ويشارك فيها اعداد كبيره من الشباب والنشء.

كما أشاد وزير الشباب والرياضة على الدور الريادى والفعال الذى تقوم به مؤسسة الأزهر الشريف فى تنمية النشء والشباب والمجتمع مؤكدًا على ضرورة التعاون بين وزارة الشباب والرياضة والأزهر الشريف ومؤسسة الكنيسة لزيادة الوعى لدى الشباب والنشء ومنع اى محاولات خارجية من التلاعب بعقول الشباب واستقطابهم والعمل على تعزيز هويتهم الوطنية.

حضر اللقاء فضيلة الدكتور محمد الضوينى وكيل الأزهر الشريف، اللواء إسماعيل الفار رئيس قطاع الشباب، و عزة الدرى رئيس الإدارة المركزية لتنمية النشء، وأحمد عفيفى رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية، ومصطفى مجدى معاون الوزير.