بعد إعلان تنسيق المرحلة الثانية 2022.. شروط التحويل بين الكليات (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، حملة لمساعدة الطلاب الناجحين فى الثانوية العامة 2021-2022؛ لاختيار الكلية المناسبة لهم، من خلال عرض الأقسام والتخصصات فى كل كلية، وكذا فرص العمل بعد التخرج، مع ربط كل ذلك بالتنسيق المعلن من وزارة التعليم العالى.





وفى هذا السياق كشفت وزارة التعليم العالى شروط التحويل بين الكليات وتقليل الاغتراب، بعد انتهاء تنسيق المرحلة الثانية. ويوضح الإنفوجراف التالى أبرز شروط التحويل بين الكليات: وأشارت وزارة التعليم العالى إلى أنه تيسيرا على الطلاب سيتم فتح مرحلة تقليل الاغتراب (التحويلات)، من خلال موقع التنسيق الإلكترونى: www.tansik.egypt.gov.eg أمام الطلاب المرشحين فى المرحلتين الأولى والثانية لإجراء التحويلات لتقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر وفى حدود النسبة المقررة (10%).

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