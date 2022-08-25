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”التعليم” تكشف حقيقة حصول طالبة بالثانوية العامة على 57 درجة بعد التظلم

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حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 25 أغسطس 2022 06:28 مساءً - كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، موقف الطالبة إيمان توفيق، والتى ادعت حصولها على 57 درجة بتظلمات الثانوية العامة، مؤكدة أن الطالبة لم تحصل على أى زيادة فى الدرجات بعد التظلم.

وحصلت الطالبة إيمان توفيق على 37% بنتيجة الثانوية العامة 2022، وجاءت نتيجة الطالبة كالتالى: نجاحها فى اللغة العربية بعد حصولها على 8 درجات رأفة، وفى اللغة الأجنبية الأولى راسبة ومتحصلة على 10 درجات فقط، واللغة الثانية فرنسي ناجحة بدرجتين رأفة، وفى الأحياء راسبة ومتحصلة على 11 درجة فقط، وفى الكيمياء ناجحة بثلاث درجات رأفة، وفى الجيولوجيا ناجحة بدرجة واحدة، وفى مادة الفيزياء راسبة ودرجتها 14 درجة فقط.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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