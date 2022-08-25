عاجل- تكافل وكرامة.. توقيع تعاون لتوفير الدعم النقدى لأكثر من 900 ألف أسرة

جدة - نرمين السيد - شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة، مراسم التوقيع على بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعى والتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموي؛ بهدف التعاون وتنسيق الجهود؛ من أجل بدء تنفيذ الحزمة الاستثنائية للحماية الاجتماعية، التى وجه بها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لدعم الأسر الأولى بالرعاية، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية.





ووقع بروتوكول التعاون كل من نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة نهى طلعت عبد القوى، أمين سر التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى. وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي: يأتى توقيع بروتوكول التعاون مع التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى اليوم، انطلاقًا من إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أن يكون عام 2022 عامًا للمجتمع المدني؛ إيماناً بقدراته وإمكانياته التى يوظفها بالشراكة مع الجهات الحكومية لخدمة المجتمع بجميع فئاته. وأضافت الوزيرة أن البروتوكول يأتى أيضا من منطلق الإيمان بمبادئ العدالة الاجتماعية التى اتخذتها الدولة المصرية منهجاً منذ مطلع عام 2015، ودعماً لرسالة وميثاق التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى لتعزيز الشراكة مع جمعيات ومؤسسات العمل الأهلى لتحقيق المساهمة الفاعلة فى تنمية المجتمعات المحلية فى مختلف مجالات التنمية. وفيما يتعلق بأهداف البروتوكول، أشارت الوزيرة إلى أنه يهدف إلى تنسيق جهود وزارة التضامن الاجتماعى والتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموي؛ لتنفيذ تكليفات السيد رئيس الجمهورية، بشأن توفير الحزمة الاجتماعية الجديدة لدعم الأسر الأولى بالرعاية فى إطار تشاركى يحقق المنفعة العامة، كما يعزز جهود الدولة فى إنفاذ سياساتها واستراتيجياتها الوطنية بشأن كفالة حقوق الإنسان، فضلا عن توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، والسعى المستمر فى الوقت نفسه لضمان وصول الدعم لمستحقيه بأفضل آليات الشمول المالى المتاحة. وفيما يخص تفاصيل وبنود البروتوكول، نوهت الوزيرة إلى أنه بمقتضى بروتوكول التعاون مع التحالف الوطني، ستتم زيادة أعداد الأسر المُغطاة بالدعم النقدى ضمن برنامج "تكافل وكرامة" من 4.1 مليون أسرة لتصبح 5 ملايين أسرة أى أنها تشمل نحو 22 مليون مواطن مصري، وذلك من خلال ضم أكثر من 900 ألف أسرة للاستفادة من برنامج الدعم النقدى المشروط. ووفقاً للبروتوكول تقوم وزارة التضامن الاجتماعى بتوفير الدعم النقدى لـ500 ألف أسرة، من بين الـ 900 ألف أسرة التى سيتم ضمها إلى برنامج "تكافل وكرامة"، فيما سيوفر التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى الدعم النقدى لـ 420 ألف أسرة، بالإضافة إلى قيامه بتوفير الدعم الغذائى لإجمالى 180 ألف أسرة، ليبلغ بذلك إجمالى عدد الأسر التى سيتم دعمها من التحالف 600 ألف أسرة. من جانبها، قالت الدكتورة نهى طلعت، أمين سر التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، إن توقيع بروتوكول التعاون بين التحالف ووزارة التضامن الاجتماعى يستهدف تنسيق بدء تنفيذ إجراءات الحماية الاجتماعية الاستثنائية، التى وجه بها رئيس الجمهورية، حيث سيقدم التحالف الدعم لـ 600 ألف أسرة شهريا. وأضافت أن الدعم سيكون من خلال تمويل ذاتى كامل من ميزانيات المؤسسات الأعضاء بالتحالف، مؤكدة الالتزام بأقصى ضوابط الحوكمة فى تنفيذ كل خطط التحالف فى هذا الشأن؛ بدءا من اختيار الأسر المستحقة، وتنظيم آليات مُحكمة للتنفيذ، انتهاء برصد التحسن الذى يطرأ فى أحوال المواطنين عن طريق آليات تقييم ومتابعة دقيقة من الجمعيات والمتطوعين، وذلك من خلال قاعدة البيانات الاستثنائية للتحالف والتى يتم تحديثها بشكل دورى من خلال متطوعى الرصد الميدانى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" الذين تجاوز عددهم الـ 50 ألف متطوع جنبًا إلى جنب مع متطوعى أعضاء التحالف وكذلك الجمعيات القاعدية. كما أكدت الدكتورة نهى طلعت، فى الوقت نفسه، استمرار جميع خطط عمل مؤسسات التحالف فى إطارها المعتاد لتقديم مختلف أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية وتوفير فرص التمكين الاقتصادى وتحقيق الأمن الغذائى لأكبر قطاع من المواطنين المُستهدفين.

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