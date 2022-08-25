مصر تحصد ثمار تطوير البحيرات (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - وتعمل الخطة على إزالة التعديات والمزارع غير المرخصة، وتعميق البحيرات وتطهيرها وإزالة الرواسب والحشائش، وتطوير البحيرات ورفع كفاءتها وتعظيم إمكانيات الصيد بها. واستعادت بحيرة المنزلة الطبيعة البيئية المتوازنة، مع إنشاء طريق دائرى حول البحيرة لحمايتها وتسهيل حركة النقل. وشهدت بحيرة ناصر صيد 28 ألف طن أسماك العام الماضى. ويساهم تطوير البحيرات فى زيادة تنوع الأسماك.

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