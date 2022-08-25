تعاون بين «القومى للطفولة» و«إنقاذ الطفولة» لدعم حماية حقوق الطفل

جدة - نرمين السيد - وقع الدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة والسكان للسكان والمشرف على المجلس القومى للطفولة والأمومة، وتامر كرلس، المدير القطرى لهيئة إنقاذ الطفولة بمصر، بروتوكول تعاون لتعزيز التعاون بين الطرفين وتحقيق الأهداف المشتركة بين المجلس وهيئة إنقاذ الطفولة لضمان إعلاء مصلحة الطفل وتبنى المشروعات والأنشطة المشتركة فى مجالات "دعم حماية ونماء الطفل المصرى".





وقال نائب وزير الصحة، إن التعاون يتضمن المشاركة فى مراجعة وتحديث الإطار الإستراتيجى للطفولة والأمومة والخطة التنفيذية، والتعاون فى مجال منظومة حماية الطفل والمتمثلة فى الإدارة العامة لنجدة الطفل ولجان حماية الطفولة بالمحافظات، ومجالات دعم عدالة الأطفال واللاجئين وحماية الأطفال من العنف ومناهضة عمل الأطفال، وإنفاذ وتعديل التشريعات الوطنية المتعلقة بحقوق الطفل، ورفع الوعى المجتمعى والدعوة وكسب التأييد والإعلام لمناصرة قضايا الطفولة والأمومة.

وأضاف أن البروتوكول يهدف إلى دعم ورعاية مراحل الطفولة ونماء الطفل وتشمل: الطفولة المبكرة ودعم المراهقين والأطفال المعثور عليهم، والتأكيد على أهمية برامج تمكين الفتيات، والمشاركة فى وضع الإطار الإستراتيجى للطفولة والأمومة، موضحا أن الشراكة بين المجلس والهيئة ستتناول أيضا التعاون فى مجال صحة الطفل والأم، وتفعيل مبدأ مشاركة الأطفال من خلال برنامج رعاية ودمج النشء والمراهقين، ومنتدى الطفل المصرى، والبرلمان العربى، ورفع وعى الأطفال وأسرهم بالتغيرات المناخية ومدى تأثيرها على الأطفال والمجتمع بصفة عامة، والتعاون فى مجال التدريب وبناء قدرات المتعاملين مع الأطفال وبخاصة المجتمع المدنى فى مختلف مجالات حماية الطفل وتقديم الدعم النفسى والاجتماعى.



وأكد نائب وزير الصحة والسكان، أن المجلس يسعى دائما للارتقاء بأوضاع الأطفال وأسرهم وتنفيذ بعض البرامج التجريبية التى تسهم فى دعم سياسات المجلس، والخطة الوطنية للطفولة 2018 -2030، لضمان تمتع الأطفال بكافة حقوقهم دون تمييز، وحمايتهم من كافة أشكال العنف والإساءة والاستغلال، والعمل على إنفاذ التزامات مصر الوطنية والدولية، والإقليمية المتمثلة فى الحقوق التى يكفلها كل من الدستور وقانون الطفل المصرى، وذلك باعتباره الجهة الوطنية الحكومية المعنية بكافة قضايا الطفولة والأمومة.



ومن جانبه، أعرب تامر كرلس، المدير القطرى لهيئة انقاذ الطفولة بمصر، عن سعادته بالتعاون مع المجلس القومى للطفولة والأمومة إذ تعد خطوة مثمرة للشراكة الفاعلة مع المجلس لدعم الخطط القومية لحماية ونماء الأطفال، مضيفا أن هيئة إنقاذ الطفولة تعتمد على خبراتها الدولية فى الإسهام فى وضع نظم الحماية المجتمعية للوصول إلى مصلحة الطفل الفضلى.

وأوضح أن الهيئة تعاونت مع المجلس على مدار السنوات الماضية بجدية فى التصدى لمشكلات الطفولة وتفعيل سياسة حماية الأطفال بالتنسيق مع لجان حماية الطفولة بالمحافظات باعتبارها الآلية الوطنية للتعامل مع قضايا الأطفال، لافتا الى أن المجلس شريك رئيسى للهيئة باعتباره هو الجهة المحورية لحماية حقوق الأطفال فى مصر.