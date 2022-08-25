وزير الخارجية يستعرض جهود مصر لاستضافة مؤتمر cop27 أمام المنتدى الإقليمي لآسيا



حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 25 أغسطس 2022 05:26 مساءً - ألقى وزير الخارجية سامح شكري، الرئيس المعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، كلمة مسجلة خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى الإقليمي لآسيا والمحيط الهادي لحشد التمويل والاستثمارات لتعزيز عمل المناخ وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والمنعقد اليوم الخميس، بالعاصمة التايلاندية بانجكوك من قِبل اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادى ESCAP.

ركزت كلمة وزير الخارجية على أهمية دفع العمل الجماعي لأجندة المناخ وتحويل الالتزامات إلى مرحلة التنفيذ الفعلي على أرض الواقع، مع أهمية دعم التعاون ما بين اللجان الإقليمية الخمس بالأمم المتحدة والرئاسة المصرية للمؤتمر، خاصة فيما يتعلق بخفض الانبعاثات ودعم آليات التمويل لاسيما ما بين الميزانيات المخصصة من الدول الأطراف والقطاع الخاص على المستويات الوطنية لتنفيذ مشروعات تخدم أجندة تغير المناخ.

كما استعرضت الكلمة كذلك استعدادات مصر لاستضافة مؤتمر تغير المناخ فى نوفمبر المقبل في شرم الشيخ ورؤيتها إزاء أهم القضايا المطروحة على أجندته، لاسيما مسائل حشد التمويل والتكيُف مع تغير المناخ وتعزيز الصمود، والتوقعات الإيجابية للمخرجات والنتائج التى سيسفر عنها المؤتمر.