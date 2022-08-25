طقس حار.. الأرصاد تكشف حالة الطقس لمدة 6 أيام مقبلة

جدة - نرمين السيد - كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة لمدة 6 أيام مقبلة تبدأ من الغد الجمعة وحتى 31 أغسطس 2022، مشيرة إلى أنها تتوقع استمرار ارتفاع نسبة الرطوبة، الأمر الذى يؤدى إلى تكون بعض السحب المتفرقة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، مما يحد من تأثير الشمس أحيانا.





كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة لمدة 6 أيام مقبلة تبدأ من الغد الجمعة وحتى 31 أغسطس 2022، مشيرة إلى أنها تتوقع استمرار ارتفاع نسبة الرطوبة، الأمر الذى يؤدى إلى تكون بعض السحب المتفرقة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، مما يحد من تأثير الشمس أحيانا. وقالت الأرصاد إن البلاد يسودها طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ويميل الطقس للحرارة رطب ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، حار رطب على باقى الأنحاء. ووجهت الأرصاد الجوية عددًا من النصائح للمواطنين لمواجهة الطقس الحار، أبرزها الابتعاد عن أشعة الشمس المباشرة، وتناول المشروبات الباردة لتعويض المياه المفقودة من الجسم، وارتداء الملابس القطنية الفاتحة وغطاء الرأس عند النزول إلى الشارع.

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