جدة - نرمين السيد - ألقى وزير الخارجية سامح شكرى، الرئيس المعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، كلمة مسجلة خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى الإقليمى لآسيا والمحيط الهادى لحشد التمويل والاستثمارات لتعزيز عمل المناخ وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والمنعقد اليوم 25 أغسطس 2022 بالعاصمة التايلاندية بانجكوك من قبل اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادى ESCAP.





ركزت كلمة وزير الخارجية على أهمية دفع العمل الجماعى لأجندة المناخ وتحويل الالتزامات إلى مرحلة التنفيذ الفعلى على أرض الواقع، مع أهمية دعم التعاون ما بين اللجان الإقليمية الخمس بالأمم المتحدة والرئاسة المصرية للمؤتمر، خصوصًا فيما يتعلق بخفض الانبعاثات ودعم آليات التمويل لاسيما ما بين الميزانيات المخصصة من الدول الأطراف والقطاع الخاص على المستويات الوطنية لتنفيذ مشروعات تخدم أجندة تغير المناخ. كما استعرضت الكلمة كذلك استعدادات مصر لاستضافة مؤتمر تغير المناخ فى نوفمبر المقبل فى شرم الشيخ ورؤيتها إزاء أهم القضايا المطروحة على أجندته، لاسيما مسائل حشد التمويل والتكيف مع تغير المناخ وتعزيز الصمود، والتوقعات الإيجابية للمخرجات والنتائج التى سيسفر عنها المؤتمر.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الخارجية يستعرض استعدادات مصر لاستضافة مؤتمر تغير المناخ (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.