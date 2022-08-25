ختام فعاليات ورشة عمل التنمية الحضرية فى صعيد مصر

جدة - نرمين السيد - شارك صندوق التنمية الحضرية، فى ورشة عمل بعنوان التنمية الحضرية فى صعيد مصر، والتى عقدت بمحافظة الأقصر على مدار ثلاث أيام، بمشاركة مسؤولى إدارات التنمية العمرانية والتخطيط بالمحافظات، وذلك بحضور خبراء بالوزارات والهيئات الدولية والوطنية المعنية بالتطوير الحضرى.





وصرح المهندس هشام جوهر، رئيس الادارة المركزية لشؤون رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، بأن جهود الدولة فى تطوير المناطق العشوائية ومشاريع التنمية الحضرية القائمة حاليا الورشة، تأتى فى اطار رؤية تعميم الممارسات الجيدة والمطورة فى الإدارة المحلية، والتى طبقها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بمحافظتى قنا وسوهاج على مدار خمس سنوات. يذكر أن افتتاح الورشة تم بحضور الدكتور هشام الهلباوى - مساعد وزير التنمية المحلية، ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، الذى نقل تحيات وزير التنمية المحلية هشام آمنة، للمشاركين والخبراء. وأكد على دعمه لاستمرار تنفيذ الخطة الطموحة لتطوير برامج الإدارة المحلية، وتعميم ممارسات برنامج التنمية المحلية بصعيد.

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