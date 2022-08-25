- 1/2
- 2/2
جدة - نرمين السيد - وفى الإنفوجراف التالى يرصد "دوت الخليج" كنوز الفراعنة فى أمريكا، حيث إن معرض الفراعنة أحد أهم معارض الآثار المصرية التى أقيمت بالخارج، ويضم 181 قطعة أثرية من مقتنيات المتحف المصرى، كما يعرض فيديوهات تحكى تاريخ رمسيس الثانى.
وينظم المعرض زيارات افتراضية فى رحلة مع الملك المصرى، ويضم فتارين عرض ولوحات تعريفية وإرشادية، كما تم بيع 8000 تذكرة لجميع الفئات حتى الآن.
ويستهدف الترويج للسياحة الثقافية فى الولايات المتحدة، ونجح فى جذب عدد كبير من الزائرين خلال الساعات الأولى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سان فرانسيسكو تتزين بآثار مصر القديمة (إنفوجراف) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.