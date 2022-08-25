سان فرانسيسكو تتزين بآثار مصر القديمة (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - وفى الإنفوجراف التالى يرصد "دوت الخليج" كنوز الفراعنة فى أمريكا، حيث إن معرض الفراعنة أحد أهم معارض الآثار المصرية التى أقيمت بالخارج، ويضم 181 قطعة أثرية من مقتنيات المتحف المصرى، كما يعرض فيديوهات تحكى تاريخ رمسيس الثانى.

وينظم المعرض زيارات افتراضية فى رحلة مع الملك المصرى، ويضم فتارين عرض ولوحات تعريفية وإرشادية، كما تم بيع 8000 تذكرة لجميع الفئات حتى الآن.

ويستهدف الترويج للسياحة الثقافية فى الولايات المتحدة، ونجح فى جذب عدد كبير من الزائرين خلال الساعات الأولى.