انت الان تتابع خبر تنسيق المرحلة الثالثة 2022.. شوف مكانك هيبقي فين معاهد ولا كليات والان مع التفاصيل

تنسيق المرحلة الثالثة 2022 لطلاب الثانوية العامة

رياض - احمد صلاح - قامت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالكشف عن الحد الأدنى للتقديم في تنسيق المرحلة الثالثة 2022، وهي تقرر أن تفتح باب تسجيل الرغبات لباقي الطلاب الناجحين في الدور الأول للثانوية العام خلال هذا العام 2022، وأيضاً المتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية لكتابة رغباتهم من خلال موقع التنسيق الإلكتروني.

الشعبة الحد الأدنى العدد

الشعب العلمية 205 درجة بنسبة 50% 37630

الشعبة الأدبية 29124

الإجمالي 66754

كليات ومعاهد متاحة للمرحلة الثالثة

تربية نوعية موسيقية دمياط

تربية نوعية فنية مطروح

كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية طيبة

التكنولوجي العالي إدارة 10 رمضان بمرسى مطروح

تربية نوعية موسيقية أسوان

تربية (تعليم ابتدائي) العريش

تربية (طفولة) العريش

العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة نظم بالعريش

تربية رياضية بنات العريش

معهد سيناء العالى للدراسات النوعية بمدينة العريش ش. دراسات سياحية وفندقية وارشاد سياحى (بالمقر البديل بالاسماعيلية)

معهد اكتوبر العالي للاقتصاد

تربية نوعية موسيقية القاهرة

تربية نوعية موسيقية الإسكندرية

تربية رياضية بنات السويس

تربية نوعية فنية المنصورة بمنية النصر

العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة محاسبة بالعريش

معهد راية العالى للإدارة والتجارة الخارجية – شعبة التجارة الخارجية بدمياط

الفني التجارى بالعريش

تربية رياضية بنات أسوان

طيبة العالي شعبة إدارة ومحاسبة طريق سقاره الهرم

نظم معلومات ادارية قطاميه

معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة نظم المعلومات الإدارية

ش.مطاعم فني سياحة اسكندرية

العالى للعلوم الادارية بلقاس دقهلية ش نظم معلومات ادارية

تربية موسيقية حلوان

تربية نوعية فنية عين شمس

تربية نوعية موسيقية عين شمس

تربية رياضية بنين العريش

تربية نوعية فنية الإسكندرية

تربية رياضية بنين قناة السويس بالإسماعيلية

تربية نوعية موسيقية بور سعيد

معهد راية العالى للإدارة والتجارة الخارجية شعبة نظم معلومات

المتوسط للخدمه الاجتماعية باسوان

تربية رياضية بنات الوادي الجديد

تربية نوعية شعبة مسرح تربوى المنصورة

سيناء عالي سياحه وفنادق رأس سدر

معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة ادارة الأعمال

الفني للفنادق بور سعيد

الفني للفنادق قنا

تربية شعبة تربية فنية قناة السويس بالإسماعيلية

تربية شعبة تربية فنية السويس

تربية رياضية بنات الفيوم

القاهرة العالي إدارة الأعمال ونظم المعلومات بالتجمع الاول

المعهد العالي للعلوم الإدارية بأوسيم شعبة نظم معلومات

العالي حاسب وادارة ش نظم المعلومات الإدارية الزرقا دمياط المصري العالي سياحه وفنادق بمصر الجديدة معهد عالي سياحه وفنادق كنج مريوط معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة التسويق) (المعهد العالى الدولى للغات والترجمة الفورية بالتجمع الخامس ( تجارة انجليزى ش.مطاعم فني سياحة قنا المتوسط للخدمه الاجتماعية بسوهاج المتوسط للخدمه الاجتماعية بالاسكندريه طالبات المعهد العالى للعلوم التجارية بالمحلة الكبرى شعبة نظم معلومات معهد راية العالى للإدارة والتجارة الخارجية – شعبة محاسبة بدمياط