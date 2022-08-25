تنسيق المرحلة الثالثة 2022.. شوف مكانك هيبقي فين معاهد ولا كليات

تنسيق المرحلة الثالثة 2022 لطلاب الثانوية العامة
الشعبة الحد الأدنى العدد
الشعب العلمية 205 درجة بنسبة 50% 37630
الشعبة الأدبية 29124
الإجمالي 66754
كليات ومعاهد متاحة للمرحلة الثالثة
تربية نوعية موسيقية دمياط
تربية نوعية فنية مطروح
كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية طيبة
التكنولوجي العالي إدارة 10 رمضان بمرسى مطروح
تربية نوعية موسيقية أسوان
تربية (تعليم ابتدائي) العريش
تربية (طفولة) العريش
العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة نظم بالعريش
تربية رياضية بنات العريش
معهد سيناء العالى للدراسات النوعية بمدينة العريش ش. دراسات سياحية وفندقية وارشاد سياحى (بالمقر البديل بالاسماعيلية)
معهد اكتوبر العالي للاقتصاد
تربية نوعية موسيقية القاهرة
تربية نوعية موسيقية الإسكندرية
تربية رياضية بنات السويس
تربية نوعية فنية المنصورة بمنية النصر
العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة محاسبة بالعريش
معهد راية العالى للإدارة والتجارة الخارجية – شعبة التجارة الخارجية بدمياط
الفني التجارى بالعريش
تربية رياضية بنات أسوان
طيبة العالي شعبة إدارة ومحاسبة طريق سقاره الهرم
نظم معلومات ادارية قطاميه
معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة نظم المعلومات الإدارية
ش.مطاعم فني سياحة اسكندرية
العالى للعلوم الادارية بلقاس دقهلية ش نظم معلومات ادارية
تربية موسيقية حلوان
تربية نوعية فنية عين شمس
تربية نوعية موسيقية عين شمس
تربية رياضية بنين العريش
تربية نوعية فنية الإسكندرية
تربية رياضية بنين قناة السويس بالإسماعيلية
تربية نوعية موسيقية بور سعيد
معهد راية العالى للإدارة والتجارة الخارجية شعبة نظم معلومات
المتوسط للخدمه الاجتماعية باسوان
تربية رياضية بنات الوادي الجديد
تربية نوعية شعبة مسرح تربوى المنصورة
سيناء عالي سياحه وفنادق رأس سدر
معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة ادارة الأعمال
الفني للفنادق بور سعيد
الفني للفنادق قنا
تربية شعبة تربية فنية قناة السويس بالإسماعيلية
تربية شعبة تربية فنية السويس
تربية رياضية بنات الفيوم
القاهرة العالي إدارة الأعمال ونظم المعلومات بالتجمع الاول
المعهد العالي للعلوم الإدارية بأوسيم شعبة نظم معلومات
العالي حاسب وادارة ش نظم المعلومات الإدارية الزرقا دمياط
المصري العالي سياحه وفنادق بمصر الجديدة
معهد عالي سياحه وفنادق كنج مريوط
معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة التسويق)
(المعهد العالى الدولى للغات والترجمة الفورية بالتجمع الخامس ( تجارة انجليزى
ش.مطاعم فني سياحة قنا
المتوسط للخدمه الاجتماعية بسوهاج
المتوسط للخدمه الاجتماعية بالاسكندريه طالبات
المعهد العالى للعلوم التجارية بالمحلة الكبرى شعبة نظم معلومات
معهد راية العالى للإدارة والتجارة الخارجية – شعبة محاسبة بدمياط
كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية شرق بورسعيد
ش.مطاعم فني سياحة مطريه
عالي درسات نوعية بالجيزة قسم العلوم التجارية
رأس البر العالي للدراسات النوعية نظم المعلومات الإدارية
العالي للعلوم الإدارية بالقطامية إدراة أعمال
تربية رياضية بنين مطروح
العالي للدراسات المتطورة بالقطامية شعبة نظم معلومات إدارية
المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية نظم معلومات إدارية
العالي سياحة وفنادق الغردقة
عالي طيبة تسويق وتجارة إلكترونية بالمعادي
معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم نظم معلومات
معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم تسويق وادارة اعمال
معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم محاسبة
تربية نوعية موسيقية المنصورة
العالي للسياحة والفنادق بالاسكندريه إيجوث
العالي تسويق شعبة نظم تجمع أول
العالي تسويق شعبة تسويق تجمع أول
العالي حاسبات و نظم تجمع أول
العالي تسويق شعبة محاسبة تجمع أول
معهد عالي تعاون زراعي شعبة تسويق دولي شبرا الخيمة
معهد عالي تعاون زراعي شعبة نظم معلومات زراعية شبرا الخيمة
مصر العالي شعبة نظم معلومات إدارية المنصورة
الجزيرة العالي شعبة تجارة المقطم
الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات القبطية بالعباسية إدارة وسكرتارية
العبور العالي ك21 بطريق بلبيس شعبة اداره
العبور العالي ك21 بطريق بلبيس لنظم المعلومات الإدارية
طيبة العالي بالمعادى لنظم المعلومات الإدارية
طيبة العالي شعبة ادارة اعمال ومحاسبة المعادى
العالي للاعلام وفنون الاتصال 6 اكتوبر
العالي خدمه اجتماعيه المنصوره
العالي للغات 6 اكتوبر
معهد اكتوبر العالى للهندسة والتكنولوجيا (ادرة اعمال)
العالي للعلوم الإداريه 6 اكتوبر
العالي للحاسبات والمعلومات شعبة أعمال دولية طنطا
العالي إدارة شعبة نظم كفر الشيخ
العالي إدارة شعبة إدارة ومحاسبة كفر الشيخ
الفني التجارى بدمياط
الفني التجارى باسيوط
الفني التجارى باسوان
الفني التجارى بالزقازيق
الفني التجارى بسوهاج
الفني التجارى بقنا
الفني التجارى بالمحله الكبرى
معهد السويس لنظم المعلومات الإدارية
العالي للإدارة والحاسب شعبة علوم تجارية برأس البر
تربية رياضية بنين الزقازيق
تربية رياضية بنات الزقازيق
تربية نوعية فنية الفيوم
معهد العباسية للحاسبات الالية والعلوم التجارية – ش محاسبة
عالي علوم إدارية متقدمة وحاسبات ش.(نظم معلومات) ك47 ط اسكندرية