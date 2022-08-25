التعليم العالي: تزويد مستشفيات المنيا الجامعية بأحدث أجهزة تفتيت الحصوات وعلاج البروستاتا...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 25 أغسطس 2022 04:25 مساءً - أكد الدكتور مصطفى عبدالنبي عبدالرحمن رئيس جامعة المنيا، أنه في إطار التوسع في تقديم الخدمات الطبية وتحسين مستوى جودتها، ودعم المستشفيات الجامعية بأحدث الأجهزة الطبية؛ تم تزويد مستشفى الكلى والمسالك البولية بجهاز الليزر؛ لتفتيت الحصوات وعلاج البروستاتا، الذي يعتبر من أحدث الأجهزة العلاجية الغير تقليدية على مستوى مصر والعالم لتفتيت الحصوات، بهدف ضمان تقديم أعلى جودة مُمكنة من سبل العلاج والتشخيص والرعاية المُتكاملة.

وأشار رئيس الجامعة أن المستشفيات الجامعية تشهد تحول نوعي غير مسبوق في تطوير منظومتها الصحية، وتخطو خطوات مدروسة في سبيل توفير أفضل الخدمات الصحية للمواطنين بتوجيهات ودعم من القيادة السياسية، والذي انعكس باستجابة فورية من الجامعة؛ لتوفير كافة المُستلزمات الطبية وأحدث الأجهزة العلاجية التي تدعم جميع مستويات الرعاية الصحية، مثمنًا جهود كل القطاعات بالمستشفيات الجامعية، والكوادر الطبية العاملة التي ساهمت في إنجاز تطوير هذه المنظومة، وزيادة قدرتها بأحدث الأجهزة ودخولها حيز الخدمة.

ومن جانبه أكد الدكتور أيمن حسانين المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، أن الجهاز الجديد له القدرة على التعامل باستخدام أشعة الليزر لتفتيت جميع أنواع حصوات الجهاز البولي، عن طريق منظار المسالك البولية، من خلال المناظير الجراحية وبدون اللجوء إلى الجراحة التقليدية، مشيرًا أنه جارِ حاليًا تركيب الجهاز، وسيبدء التشغيل التجريبي له اعتبارًا من السبت القادم من الشهر الجاري.