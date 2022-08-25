عاجل.. وزير التموين يعلن طرق معرفة صرف الـ100 جنيه على البطاقات

جدة - نرمين السيد - كشف الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، طرق معرفة حصول المواطن على الـ100 جنيه التى أعلن عنها رئيس الجمهورية لمدة 6 أشهر ضمن حزمة الحماية الاجتماعية.





جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى عقب اجتماع المجلس اليوم الخميس.

وقال المصيلحى، إنه سيتم إضافة الـ100 جنيه على بطاقات التموين وأن هناك رسالة ستصل إلى صاحب البطاقة تفيد ذلك، كما سيظهر على "بون" صرف الخبز رسالة تفيد بإضافة الـ100 جنيه وذلك ضمن حزمة الحماية الاجتماعية التى أعلن عنها الرئيس.

وأعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، بدء تنفيذ حزمة الحماية الاجتماعية الإضافية، التى وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسى؛ لرفع عدد المستفيدين من معاشات (تكافل وكرامة )، اعتبارا من أول سبتمبر المقبل.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى عقده مدبولى، اليوم الخميس، بمقر الحكومة فى مدينة العلمين الجديدة؛ وذلك لاستعراض تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية التى وجه بها الرئيس السيسى؛ لمجابهة الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية.