«معلومات الوزراء» يناقش مستهدفات «المياه والصرف الصحى» بوثيقة ملكية الدولة

جدة - نرمين السيد - حضر ورشة العمل عددا من نواب البرلمان وممثلى الجهات التنفيذية المعنية وشركات القطاع الخاص.

وكانت الحكومة أطلقت حوارا مجتمعيا، منتصف يونيو الماضى، بهدف الاطلاع على رؤى الخبراء والمتخصصين وأطراف المنظومة الاقتصادية حول وثيقة "سياسة ملكية الدولة"، التى تستهدف زيادة المشاركة بين القطاعين العام والخاص، دعما لأهداف التنمية وزيادة الاستثمارات، حيث تم الانتهاء من عقد 26 ورشة عمل حتى الآن، تضمنت وضع توصيات ومقترحات للنهوض بأداء قطاعات الزراعة والصحة والنقل والتعليم والكهرباء والغاز والتشييد والبناء والرياضة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتأمين والوساطة المالية والصناعات الغذائية والدوائية والنسيجية والإلكترونية والهندسية والكيماوية والمعدنية وصناعة الجلود والطباعة والنشر والتغليف والمستلزمات الطبية وتجارة الجملة والتجزئة.

وأكد الدكتور أسامة عبدالواحد، مستشار وزير الإسكان لشؤون المتابعة والمشروعات والمرافق، حرص الدولة على استمرار اضطلاعها بأدوارها فى تحسين خدمات مياه الشرب للمواطنين كسلعة استراتيجية تمس الأمن القومى المصرى، مضيفا أن دخول القطاع الخاص فى ذلك المجال، يتضمن مشاركة الدولة فى نواحى الإدارة والتشغيل مع احتفاظ الدولة بملكيتها لأصولها، وهو النموذج المطبق فى بعض مشروعات محطات معالجة الصرف الصحى، ويجرى دراسة تطبيقه فى بعض محطات تحلية مياه البحر بالشراكة بين القطاع الخاص وصندوق مصر السيادى، بجانب تشغيل وإدارة الشبكات ومحطات المعالجة وزراعة الغابات الشجرية.

وأشارت المهندسة عبير عبدالرحمن، رئيس الإدارة المركزية بهيئة المجتمعات العمرانية، إلى إحدى نماذج المشاركة بين الدولة والقطاع الخاص، والمطبقة منذ عام 2009، بنظام حق الانتفاع، من خلال إنشاء محطة معالجة مياه الصرف الصحى بمدينة القاهرة الجديدة، من خلال تحالف بين شركتى "أوراسكوم" و"كواليا"، كأكبر محطات الهيئة، التى تتولى الرقابة عليها، بالتنسيق مع الجهاز التنظيمى لمياه الشرب والصرف الصحى، مؤكدة على وجود توجه لتكرار التجربة نفسها فى إحدى محطات المعالجة بدمياط.

وقال عاصم شكر، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، إن قطاع مياه الشرب من القطاعات التى تمس الأمن القومى المصرى بشكل مباشر، وبما يحتم استمرار قيام الدولة بأدوارها فى ذلك المجال، مضيفا أنه من الممكن زيادة المشاركة بين الدولة والقطاع الخاص فى مجالات أخرى، مثل: معالجة مياه الصرف وتحلية مياه البحر، خاصة فى ظل تزايد أعباء الزيادة السكانية واحتياجات خطة التنمية الشاملة، وبما يشير إلى ضرورة البحث عن بدائل غير تقليدية بالتوسع فى محطات التحلية فى المدن الجديدة والساحلية وإعادة تدوير مياه الصرف الصحى والزراعى والصناعى، والإدارة الرشيدة لموارد المياه، مضيفا أن مصر طورت استراتيجيات إدارة المياه، ونقلت تقنيات حديثة لتطوير خطط التخلص الآمن من مياه الصرف، كمشروعات قابلة للشراكة مع القطاع الخاص.

وأكدت ريهام الدسوقى، رئيس قطاع الاستراتيجية بصندوق مصر السيادى، أهمية دور الدولة كمنظم ومراقب قوى قادر على مراقبة مستوى الخدمة المقدمة، مضيفة أن الصندوق يعمل على مساعدة الدولة فى البحث عن أساليب تمكنها من القيام بدورها فى تلبية احتياجات المواطنين، خاصة من خلال الشراكة مع القطاع الخاص بنظام حق الانتفاع، بما يحقق عوائد كبيرة للدولة أهمها توزيع الأعباء المالية لتنفيذ المحطات والشبكات على سنوات طويلة، وبما يخفض الأعباء على موازنة الدولة.

وأشاد سليم شرف، مدير تطوير الأعمال بمجموعة "حسن علام" القابضة، بالرؤية التى تبنتها الدولة لتنمية قطاع تحلية المياه، والتى وصفها بأنها شبيهة بنظيرتها فى أغلب دول العالم، مضيفا أن ذلك الأمر سيشجع القطاع الخاص على المشاركة، مقترحا الفصل بين عقود إدارة محطات إنتاج المياه، عن عقود محطات معالجتها، فى ظل التزام الدولة بتقديم خدمات مياه الشرب للمواطنين وفق تعريفة محددة تراعى الأبعاد الاجتماعية، بينما يمكن للقطاع الخاص المشاركة فى مجالات معالجة المياه لأبعادها الاستثمارية، مضيفا أن القطاع الخاص يمكنه تقديم ما لديه من خبرات فى إدارة شبكات مياه الشرب لمساعدة الدولة على إدارة فنية أفضل.

من جهته، أكد محمد الشافعى، رئيس قطاع بشركة "إنكوم"، أن القطاع الخاص يمكنه أن يدخل كشريك فى إدارة ومراقبة وتشغيل الشبكات فى قطاع المياه، بما يمتلكه من تكنولوجيا تسمح له بالسيطرة على نسب الفاقد فى الشبكات.

وذكر محمد شريف، رئيس تطوير قطاع المياه بشركة "انفينتى"، أن هناك تحديا ثقافيا كبيرا فى قطاع مياه الشرب، يتعلق بالحفاظ على مصادر المياه، والتعريف بأهمية ترشيد استخدام مياه الشرب فى المنازل، والذى يحتاج إلى استثمارات ضخمة، فى ظل ارتفاع تكلفة إنتاج المتر المكعب الواحد، عكس التصورات السائدة بأنها غير مكلفة غى عملية إنتاجها ونقلها وتوزيعها لأغراض الاستخدام المنزلى.

وقال معتز عزت، نائب مدير تطوير الأعمال بشركة "سويز انترناشونال"، إن الفصل بين عقود إنشاء المشروعات، ونظيرتها الخاصة بتشغيلها وإدارتها داخل اتفاقات الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، يسهم فى تحقيق أفضل النتائج الممكنة فى تعظيم القدرات القائمة بالفعل.

وأكد خالد الدجوى، رئيس قطاع الاستثمار بشركة "أوراسكوم" للإنشاءات، أن هناك إقبالا من القطاع الخاص لمشاركة الدولة فى عدد من مجالات المياه والصرف الصحى، وذلك من خلال عقود توزع مخاطر الاستثمار بين القطاع الخاص والحكومة، مضيفا أن القطاع الخاص على استعداد لعقد شراكات مع الدولة فى إدارة شبكات توزيع المياه، مع توفير بيانات محدثة عن وضع الشبكات والفاقد والاستهلاك.

ومن جانبه، أكد "خالد ضياء"، مستشار هندسى بجهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحى، أنه يوجد حاليا 510 محطة معالجة، تنتج 16 مليون متر مكعب من المياه المعالجة يوميا، وتخدم 5 آلاف فدان من الغابات الشجرية، وأنه يتم حاليا دراسة طرح تلك المشروعات أمام القطاع الخاص تدريجيا.

وكشف الدكتور محمد حسن، رئيس جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحى، عن وجود عدد من الدراسات حول زيادة المشاركة بين القطاعين العام والخاص، من بينها دراسة جدوى حول مشروعات إنتاج الطاقة من "الحمأة"، بالتنسيق بين وزارتى الإسكان والكهرباء، استعدادا لطرح تلك المشروعات للشراكة مع القطاع الخاص.

ولفت وليد عصام، مدير إدارة التسعير بجهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحى، إلى أن نشاط قراءة العدادات وتحصيل الفواتير، جاهز للمشاركة مع القطاع الخاص حاليا، حيث يمكن المشاركة فيه من خلال تخصيص نطاقات جغرافية مختلفة.

وأشار النائب هانى العسال، إلى أن المدن الجديدة فى مصر حاليا توفر فرصا مثالية لمشاركة القطاع الخاص فى إدارة وتشغيل مرافق مياه الشرب والصرف الصحى، فيما اقترحت النائبة "ميرفت عازر" توسيع أنشطة إعادة استخدام مياه الصرف المعالج، لتشمل أغراض أخرى مختلفة، وعدم قصرها على زراعة الغابات الشجرية، لإتاحة الفرصة للقطاع الخاص، لضخ أفكار غير تقليدية فى ظل التسارع التكنولوجى الحالى.