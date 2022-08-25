عاجل.. مدبولى: صندوق النقد لم يجبرنا على تنفيذ أمور تمس المواطن

جدة - نرمين السيد - وأضاف مدبولى، أن الصندوق لا يجبر الدولة المصرية على تنفيذ أمور تمس المواطن المصرى، مؤكدا أن الإصلاح الاقتصادى لا بد أن يصاحبه برامج إصلاح اجتماعى، ويبقى الأساس هو استقرار الاقتصاد المصرى وعدم تعرضه لهزات عنيفة، ونعمل على إنهاء الاتفاق النهائى لمكونات البرنامج الجديد ثم يتم الإعلان عنه لاحقا.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى عقده مدبولى، اليوم الخميس، بمقر الحكومة فى مدينة العلمين الجديدة؛ وذلك لاستعراض تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية التى وجه بها الرئيس السيسى؛ لمجابهة الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية.